2000 euro per i 5 centesimi con la maschera: cercale e controlla se hanno questa scritta

Le monete dell’euro hanno fatto parte di una categoria di monete tra le più divisive tra le forma di valuta comunitaria in quanto molte nazioni hanno fatto fatica ad adattarsi ai nuovi “tagli” monetari. Un esempio sono le monete da 5 centesimi, attualmente il taglio “minore” maggiormente tollerato dopo “l’abrogazione” di quelli da 1 e 2 centesimi. Anche le emissioni da 5 centesimi possono nascondere particolari dettagli che possono significare potenzialmente una emissione rara, come quella con la maschera.

Le monete da 5 centesimi sono le uniche che presentano un aspetto color rame, in quanto come accennato originariamente facevano parte del gruppo di emissioni da 1, 2 e 5 centesimi ma quasi immediatamente le prime due sono state “messe da parte” e solo quelle da 5 centesimi continuano ad essere coniate ed utilizzate. Nonostante l’aspetto “ramato” in realtà si tratta di una moneta di acciaio per la maggior parte della composizione (quasi il 96 %) e solo il restante corrisponde a rame, metallo che viene utilizzato per la placcatura. Anche se molti non ci fanno caso, anche i centesimi ed in generale le monete “minori” hanno una raffigurazione unica su uno dei lati, ad esempio quelle italiane presentano il celeberrimo Colosseo di Roma, mentre la Francia ha optato per una figura identitaria di tipo allegorico molto “presente” nella tradizione d’oltralpe, nella fattispecie si parla della Marianne, ossia la “madrina simbolica” della Francia, che in molte raffigurazioni è raffigurata da una giovane donna che spesso presenta un cappello frigio, ma che sulle monete da 1, 2 e 5 centesimi viene ritratta in un modo stilizzato, e spesso il suo volto viene scambiato con quello di una maschera. Da qui il nome 5 centesimi con la maschera, che data la vicinanza con la Francia, non sono cosi rari da trovare anche da noi.

La moneta standard da 5 centesimi della Francia, con Marianne che sembra essere una “maschera”

Le monete da 5 centesimi sono tradizionalmente “ignorate” dalla maggior parte dei collezionisti, essendo emissioni dal valore molto ridotto e quindi anche globalmente non molto interessanti, ma il concetto di collezione di monete riguarada anche queste monete, ed alcune rarissime versioni che presentano un errore di conio abbastanza evidente, sono degne di attenzione: una di queste monete da 5 centesimi con la “maschera” infatti è stata messa in vendita su un popolare sito di aste online ad una cifra molto importante, di poco inferiore ai 2000 euro, in quanto presenta un dettaglio mancante frutto di un errore di conio: sulle monete di questo tipo in genere poco vicino al volto della Marianne è presente una sigla “RF” che sta per République française, scritta su questa moneta in stile corsivo, leggermente inclinato. Su questa specifica emissione però messa in evidenza dal venditore questa non è presente quindi l’area corrispondente è semplicemente liscia.

Il valore di 2000 euro viene comunque conferito dal venditore stesso, quindi costituisce qualcosa di non comprovato per forza dalle varie aste numismatiche che si sviluppano presso portali ufficiali: nulla vieta però di mettere in vendita emissioni come questa con la ferma intenzione di guadagnare qualcosa, anche cifre sensibilmente più basse di questa.