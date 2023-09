Vecchi libri rari: quanto valgono le edizioni dimenticate nella tua biblioteca?

Il libro tradizionalmente è anche simbolo della conoscenza e della cultura generale come fonte di informzione vera e propria che contraddistingue ogni tipologia di argomento anche in forma effettiva. Anche se oggi esiste la tecnologia digitale che permette una maggiore ottimizzazzione dei dati, il libro resta qualcosa di tangibile, profondamente culturale e soprattutto fortemente “storico”. Vecchi libri possono essere letti addirittura dopo secoli, ed in alcuni casi quelli realmente rari di valere anche cifre molto importanti.

La storia del libro è antichissima e probabilmente ha iniziato la propria diffusione con i primi secoli dopo Cristo considerato il contesto europeo, come forma evoluta delle tradizionali pergamene, utilizzate in contesti ancora precedenti. Si tratta nella maggior parte dei casi di fogli messi assieme, opportunamente rilegati e disposti con una serie di strutture come la copertina posteriore ed anteriore. Con la stampa caratteri mobili di Gutemberg dal XV secolo sviluppare libri in grandi quantità è divenuto molto più semplice in quanto in precedenza la disponibilità di testo su carta stampata era qualcosa di assolutamente costoso e molto limitato dato che doveva essere fatto tutto a mano o quasi, quindi la cultura corrispondeva ad un concetto estremamente limitato in fase di diffusione.

Ancora oggi in pieno 21° secolo i libri sono la principale fonte di informazioni in chiave di testi, letteratura, didattica, storia, romanzi e non solo, anche se l’Italia non è tra i paesi che fa maggiore ricorso alla carta stampata da questo punto di vista. Ma quali sono i libri effettivamente più meritevoli in quanto ad attenzione, per la loro importanza e rarità? Come qualsiasi altro oggetto, è la domanda a fare il prezzo ma esistono anche alcune forme di libro che a causa di tirature molto limitate e fattori “storici” oggi sono assolutamente degni di attenzione.

Le edizioni di magiore valore sono sicuramente le prime di ogni tiratura che “messe assieme” in raccolte definite spesso possono valere cifre anche molto improtanti, anche corrispondenti a centinaia di euro. Esistono anche forme di libro che sono così antiche ma anche relativamente recenti da essere praticamente introvabili anche per collezionisti. Un esempio famosissimo è una delle ristampe originali della Bibbia di Gutemberg, concepite in poco men di 50 copie, ne esistono circa la metà in ottimo stato ed una di queste vale quasi 5 milioni di euro.

The Birds of America del naturalista e pittore John James Audubon, uno dei primi libri a carattere naturalistico di maggior valore. La stampa originale vale milioni di dollari

Anche libri relativamente recenti possono valere cifre altissime come The Birds of America del naturalista e pittore John James Audubon, una forma di opera strettamente naturalistica di grande impatto, corrispondente a circa 400 figure di animali. L’importanza storica, essendo stato uno dei primissimi libri illustrati ad evidenziare l’etologia ed il comportamento animale in chiave moderna, ha fatto valere ogni singolo esemplare vari milioni di dollari, in quanto ne esistno poco più di un centinaio di pezzi stampati. Il valore massimo supera addirittura i 10 milioni di dollari, nel corso dei decenni passati ne sono stati venduti altri sempre per cifre corrispondenti a vari milioni di dollari per ogni singolo esemplare.