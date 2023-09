Ufficiale: Vodafone nuovi aumenti che scatteranno a breve, ecco a quanto ammontano

Vodafone è uno dei principali gestori telefonici che operano in Italia e nel resto d’Europa, ma non solo, che da diversi anni attraverso varie “rivoluzioni interne”, è riuscito a mantenere una grande e rilevante fetta di mercato dell’ambito della comunicazione. Nel corso degli anni sono aumentati ovviamente anche i costi da parte dei gestori, ma anche state utilizzate delle politiche tariffarie non propriamente trasparenti, condizione condisiva in generale da tutto il contesto. Vodafone però ha di fatto annunciato nuovi aumenti che scatteranno a breve, che trovano una giustificazione piuttosto comune anche ad altre aziende che operano nello stesso settore.

Di provenienza britannica, Vodafone fino al primo decennio del nuovo secolo era conosciuta in Italia come Omnitel ha nel corso del tempo effettuato acquisizioni di natura rilevante ed effettuato delle politiche molto specifiche, in particolare con l’internet ad alta velocità. Oggi molte tariffe Vodafone risultano essere estremamente popolari in ogni ambito possibile, e racchiudono sia proposte interessanti dal punto di vista dell’home internet che nella connessione dati, grazie alla Vodafone station, una forma di centralina vera e propria che fa da router ma anche da centro di “controllo” per la connessione e le telefonate vere e proprie.

Anche Vodafone ha avuto il suo daffare con i costi in aumento, in particolare con le reti ad alta velocità mobile, in corrispondenza del 5G, oggi molto diffuso e considerato “alla base” di una proposta internet “seria”, con l’affermazione dei gestori telefonici “virtuali”, Iliad su tutti, anche Vodafone ha introdotto una serie di politiche maggiormente convenienti ed i propri gestori virtuali così da rispondere attivamente sul mercato, con diverse reti che ” si appoggiano ” come si suol dire alle reti di Vodafone.

Vodafone è tra i principali “colossi” dell’ambito della comunicazione telefonica ed Internet in Italia ed in Eurpoa. Nel corso dei prossimi giorni anche Vodafone inizierà ad aumentare il costo mensile di ogni forma di tariffa

I costi di gestione però sono continuamente in aumento, e ben pochi riescono ad offrire al cliente una forma effettiva di blocco dei prezzi. E’ una condizione dovutra non solo ai costi in aumento ma anche all’inflazione che com’è noto “erode” progressivamente il potere d’acquisto del denaro, per questo motivo già durante l’estate Vodafone ha iniziatoa comunicare alla propria clientela dei costi in aumento relativi alle proprie tariffe in proporzione a quelle attuali, aumenti che saranno radicalizzati intorno al successivo rinnovo delle offerte di Ottobre, nello specifico a partire dal 18 ottobre 2023 e che riguarda un aumento di 1,99 euro al mese, comportando, quindi, un aumento della spesa di quasi 24 euro all’anno.

L’aumento non farà distinzioni, e riguarderà tutti i clienti già attivi, che progressivamente riceveranno un SMS sul proprio numero che avviserà nei giorni immediatamente precedenti a quello segnalato il cambio di tariffazione, con la possibilità comunque di chiedere la recissione del contratto attraverso una telefonata al numero 190 oppure attraverso raccomandata A/R a Servizio Clienti Vodafone, casella postale 190 – 10015 Ivrea (TO) inserendo nella causale la dicitura “modifica delle condizioni contrattuali”. Sarà anche possibile chiedere informazioni e recedere attraverso un qualsiasi negozio Vodafone oppure attraverso il sito ufficiale, raggiungibile presso questo indirizzo.