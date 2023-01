Top Le 4 donne positive per il corpo e con le forme

1.@curvyabbyelisabeth

Chloe Marshall

Vibe, Nzinga

Ci sono molti account sui social media di modelle con corpi invidiabili. Ma questo non significa che non possiamo celebrare la diversità dei nostri corpi e, perché no, quella delle donne che hanno un peso corporeo maggiore. Per questo motivo, oggi analizzeremo i migliori account del social network Body Positive, un movimento sociale che celebra le donne grassocce e con le forme.Su questo account instagram possiamo trovare Elisabeth. Ci mostra che le ragazze che indossano numeri “grandi” possono ancora essere molto sexy con abiti diversi e quando camminano per strada possono davvero catturare gli sguardi degli uomini.Molte donne che indossano un numero più grande di quello che ci si aspetterebbe possono essere sexy come qualsiasi altra donna. Grazie al movimento body positive, sempre più marchi di moda hanno iniziato a dare maggiore importanza a questo profilo. In queste foto possiamo vedere Chloe Marshall in gran forma con questo costume da bagno.Continuiamo con un outfit invidiabile ispirato ai film di gangster degli anni ’70. Nelle foto si può vedere l’attrice Nzinga e le sue forme impreziosite dall’abito che indossava.Un’altra giovane donna che ci impressiona con le sue scelte di abbigliamento è proprio di fronte a noi. I colori le stanno benissimo e anche la borsa è stata scelta perfettamente.Non possiamo chiudere il top senza vedere Abby in questo abito rosso che sembra incredibile. Anche il trucco è ben fatto, ma siamo ancora curiosi di sapere con quali calzature ha scelto di procedere.