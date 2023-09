Superenalotto si vince anche con 3 numeri: incredibile, ecco quanto puoi portarti a casa

In Italia il Superenalotto corrisponde ad una delle tipologie di giochi / lotterie ad estrazione di maggior successo anche culturale, in senso assoluto, essendo in grado di corrispondere ad una grande appetibilità portata in evidenza dai numeri, che sono sempre molto alti, condizione che ha addirittura portato il regolamento ad essere modificato e le frequenze di estrazione ad essere più frequenti. Il Superenalotto viene ambito per il caratteristico “6” che può essere vinto essendo molto fortunati, ma si vince anche con 3 numeri. Le disposizioni recenti permettono di ottenere una vincita non miliardaria ma considerevole sfruttando un sistema.

Il Superenalotto costituisce la forma “moderna” di un tipico gioco basato sul concetto di attività a totalizzatore, che è strettamente e collegata alla tradizionale estrazione delle cifre su un immaginario tabellone, dal numero 1 al 90, seguendo la tradizionale cabala o smorfia napoletana, che è sicuramente una forma di legame molto sentito dai cittadini italiani. Il funzionamento pur modificato, è quello che è alla base del Lotto, incentivato da premi non fissi ma variabili in base al montepremi attuale, essendo il Superenalotto per l’appunto concepito su premi variabili. Se il montepremi viene sbancato con il 6, è possibile ottenere vincite inferiori, in scala. E’ infatti possibile ottenere una vincita effettiva già indovinando due numeri, ma anche con tre utilizzando un sistema oramai conosciuto e consolidato, è possibile ottenere una vincita decisamente interessante.

Il Superenalotto permette di vincere il montepremi con 6 numeri indovinati ma molti “puntano” anche più in basso con i vari sistemi

Da tempo come incentivo al gioco, che viene opportunamente regolarizzato da tempo, esiste la possibilità di giocare il Superstar. Tradizionalmente infatti indovinando 3 numeri senza sistema alcuno la vincita potenziale non è superiore ai 30 euro, ma con il Superstar è possibile vincere, a seconda del montepremi, un importo medio tra i 1800 ed i 2800 euro, questo numero Superstar può essere singolarmente e liberamente scelto dai tradizionali dall’1 al 90 come “aggiunta bonus” oppure ottenerne uno scelto casualmente dal computer. Come le altre forme di estrazioni, anche il Superstar viene estratto ad ogni concorso del SuperEnalotto e tutti i giocatori che indovinano il numero SuperStar vincono un premio, anche chi ha vinto il 6, ad esempio. La probabilità più alta “costa” qualcosa i più ed in media la probabilità di indovinare un 3 con il Superstar è di circa 1 su 29 mila, comunque “non facilissimo” ma corrispondente ad una eventualità non così remota, infatti il sistema del Superstar, che è una forma “a scelta” dell’equivalente del numero Jolly (associabile però solo alle vincite più alte) è particolarmente utilizzato dai giocatori di Superenalotto. Il numero Superstar è quindi slegato dalla quantità di numeri che si è indovinato, ed è possibile anche semplicemente vincere un importo medio di 100 euro se si “indovina” esclusivamente questo numero.

C’è poi un’eventualità maggiore corrispondente ad una dalla probabilità molto ridotta in cui molti giocatori hanno indovinato lo stesso Superstar nel medesimo concorso e con i in cui potrebbero non esserci fondi sufficienti per pagare tutti i vincitori, in questo caso sarebbero concepiti premi in percentuale, legati alla quantità di numeri indovinati oltre al Superstar. 3 numeri più questo “bonus” corrispondono al 35,4% del montepremi SuperStar.