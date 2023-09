Spesa luce in salita +18%: in aiuto arriva il nuovo bonus, ecco come ottenerlo

È abbastanza inevitabile quanto superfluo ricordare l’importanza della regolarizzazione delle forniture energetiche, in particolare luce e gas, che fa parte di una forma di interesse necessario da parte di ogni stato “in salute”. Con la spesa della luce che appare in salita in questi ultimi periodi, è stato confermato sotto una modifica anche un nuovo Bonus luce che può essere ottenuto già da oggi.

Le ultime annate hanno evidenziato l’assoluta importanza di sviluppare varie “scappatoie” ovviamente con l’ausilio di alcuni bonus ed agevolazioni varie per migliorare la possibilità di fornitura dell’energia elettrica che è un problema per tutti, ma ovviamente “di più” per le classi meno abbienti. Ciò è stato necessario a partire dall’inizio dell’ultimo decennio, ma la necessità di sviluppare una metodologia applicativa di tariffe anche legate al mercato tutelato con prezzi più limpidi, passando poi con dei veri e propri bonus in bolletta, contestualizzati già alcuni anni fa e portati al completamento nel corso degli ultimi periodi, in particolare con il rincaro delle bollette di luce e gas che per forza di cose, sono spesso ricavati da fonti non rinnovabili, ad esempio il tradizionale petrolio oltre al gas metano naturale.

Con lo scoppio della guerra in Ucraina, nella prima metà del 2022 la situazione è divenuta difficile proprio perchè circa il 30 % delle risorse energetiche provenivano proprio dalla Russia, nazione che è stata praticamente quasi completamente “messa da parte” dal punto di vista commerciale, condizione che ha peggiorato una situazione che già a inizio anno, prima del conflitto aveva portato i prezzi in aumenti a causa di una tendenza comune, che poi è divenuta insostenibile per lo stato.

Quest’ultimo ha dovuto ripristinare il precedente bonus bollette in modo urgente, quasi immediato, che hanno portato alle bollette delle fasce di reddito medio basse a non subire cambiamenti eccessivi proprio per la difficoltà immediata.

Il Nuovo Bonus Elettrico è una proroga di quelli precedenti

Come è stato rilevato da Arera, la bolletta dei prossimi 3 mesi, per quanto riguarda la bolletta media della luce 18,6% rispetto al trimestre luglio-settembre, un aumento che non è casuale ma che secondo vari elementi come il Codacons contribuirà a far alzare il costo medio delle famiglie italiane a subire un aumento di circa 120 euro in capo alle famiglie del mercato tutelato, ossia tutti quei contesti che non hanno mai cambiato gestore di energia negli ultimi anni. Si tratta di un aumento programmato e “previsto” nei limiti, che però è stato sufficiente per portare nuove forme di bonus per tutti i nuclei familiari in difficoltà economiche, che in questa fase, in particolare in vista dell’inverno, saranno portati a consumare quantitativi di energia maggiori.

Il Bonus Elettrico prorogato è sostanzialmente un taglio agli aumenti previsti in bolletta (considerando quelli della luce) per i nuclei familiari dove è presente un titolare di reddito di Cittadinanza o pensione di cittadinanza, a fronte di un ISEE di al massimo 15 mila euro oppure 30 mila euro se è considerabile famiglia numerosa, ossia se sono presenti 4 o più figli. Il Bonus è automatico, quindi in bolletta arrivano direttamente gli importi “tagliati”, però per ottenerlo è necessario fare riferimento alla richiesta dell’ISEE in corso di validità.