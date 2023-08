Sicuramente possiedi i 2 euro con l’omino, non spenderli sprechi una fortuna: ecco quanto puoi ricavarci

La storia della moneta comunitaria è iniziata nel 2002 ma ufficialmente già diversi anni prima in ambito finanziario l’euro ha iniziato ad essere presente nei contesti di borsa valori. Tra le monete però solo con il 21° secolo si è verificata l’affermazione dei vari esemplari che oggi hanno portato ad una grande diversificazione tra gli esemplari di moneta, i 2 euro con l’omino possono valere ad esempio cifre importanti.

Dal 2004 in particolare hanno iniziato ad affermarsi una lunga lista e serie di monete che sono state concepite con il contesto delle emissioni commemorative, dal valore di 2 euro di tipo facciale che però corrispondono anche ad un maggiore potere collezionistico ed a seconda delle versioni, possono anche far guadagnare cifre interessanti a dir poco.

E’ il caso, almeno in teoria della diffusa versione della moneta da 2 euro con l’omino, che è tutt’altro che rara da trovare, concepita nel 2009 per omaggiare il 10° anniversario dell’Unione Economica Monetaria (anche detta UEM), emissione che risulta essere presente sul mercato europeo in varie versioni, tutte quasi uguali eccezion fatta per la dicitura nella parte alta del “dritto” della moneta, che nel caso di moneta italiana, ha scritto Repubblica Italiana. E’ però una moneta comune, che vale non più di 3-4 euro anche se in condizioni eccellenti. Altre nazioni anche più piccole come Città del Vaticano, Malta o simili hanno concepito la stessa emissione nello stesso anno, in questo caso il valore può essere un po’ più interessante dal punto di vista monetario, spingendosi fino a 15 euro se in condizioni molto buone.

I 2 euro con l’omino, coniate da tutte le nazioni dell’Eurozona nel 2009

Però esiste un’altra forma di moneta da 2 euro che sembra recare un “omino”, stavolta diverso, si tratta della raffigurazione standard su questa emissione coniata da Cipro, nazione che dal 2008 fa ricorso alla propria tipologia di euro.

L’omino ritratto è in realtà una donna, o meglio una rappresentazione molto antica che configura l’idolo di Pomos, una delle pià antiche forme di arte antica mai sviluppate e ritrovare nell’ambito europeo, irconoscibile dalla presenza dell’idolo con ke braccia aperte stilizzata a forma di croce.

Se le prime emissioni di Cipro sono state sviluppate dalla Zecca Finlandese, il processo è poi stato continuato da quella di Atene ed alcune emissioni in anni specifici possono far guadagnare fino a 25 euro se in condizioni molto buone, si tratta ad esempio delle emissioni sviluppate nel 2013, poco meno per quelle del 2014 e 2015.