Si può capire se il Gratta e Vinci è vincente? La risposta farà felice molta gente

Poche forme di lotterie ad estrazione sono così incidenti nell’immaginario comune ma anche per le casse dello stato come il Gratta e Vinci, che è anche una delle principali forme di entrata dal punto di vista economico per i gestori. Non è assolutamente un dato da non sottovalutare anche l’impatto che ha questa comune forma ludica di gioco d’azzardo sulle persone. Il funzionamento è assolutamente conosciuto anche se esistono oggi tantissimi tipi di Gratta e Vinci e capire quando uno dei biglietti è vincente può essere un piccolo problema.

Il sistema è assolutamente semplice da comprendere per tutti i giocatori, essendo improntato su una forma di lotteria che viene “scoperta” in modo istantaneo attraverso la rimozione di una sezione coperta. Quasi sempre i Gratta e Vinci presentano sul retro di ogni biglietto il proprio regolamento così da evidenziare anche le possibilità di vincita che sono spesso molteplici. Del resto per rendere appetibile un sistema che è livellato verso il basso dal punto di vista delle possibilità di vincita da parte del giocatore, è necessario da parte del sistema rendere il tutto “vincente” su più livelli.

Tutti i Gratta e Vinci presentano la cosiddetta possibilità di vincita “minima” che permette di riacquisire l’importo speso per l’acquisto del biglietto, che viene evidenziato in percentuale, condizione di traparenza resa necessaria dalle ultime regolamentazioni dello Stato per certificare la potenzialità nociva del gioco compulsivo che può portare anche alla patologia conosciuta generalmente come ludopatia, che proprio in uno schema di gioco come il Gratta e Vinci risulta essere a dir poco compatibile, statisticamente circa il 40 % delle persone che soffre di Sindrome da gioco d’azzardo fa ricorso proprio ai gratta e Vinci che non necessitano di una tempistica di attesa per scoprire la vincita eventuale, quindi il tutto può rispecchiarsi in un gioco compulsivo. Il Gratta e Vinci non viene condizionato statisticamente dalla quantità di biglietti acquistati in un singolo luogo, o meglio non è un valore effettivo, quindi giocare compulsivamente non aumenta in modo sufficientemente sicuro la potenzialità di vincere.

Il sistema del Gratta e Vinci non è assolutamente una novità, ma di recente lo Stato ha messo a disposizione uno strumento per capire istantaneamente se un biglietto è effettivamente vincente

Abbiamo già trattato quali sono i Gratta e Vinci che godono di una generica forma di possibilità maggiore, prendendo ad esempio quelli da 5 euro, che è il “taglio” principale, considerando tutti quelli in vendita (che possono arrivare anche ad un costo di 25 euro). Esiste un modo rapido e “legale” per capire, leggendo il codice a barre presente su ogni Gratta e vinci “recente”, ed è assolutamente il metodo più sicuro anche per comprendere la “statura” della vincita.

Tutto questo è possibile utilizzando una specifica app per smartphone e tablet nello specifico si tratta dell’applicazione per smartphone e tablet App My Lotteries, che è anche disponibile sugli store dei vari dispositivi iOS (ossia Iphone e Ipad) con la dicitura My Lotteries.

Attraverso questa app gratuita, è possibile inserire il codice di ogni gratta e vinci per avere tutte le informazioni, sia se il biglietto è vincete ma anche a quanto ammonta la vincita.