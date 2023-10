Se ti dicessi che questo vecchio gettone telefonico 7711 può farti diventare ricco? Ecco il suo valore

Molto prima della diffusione dei cellulari prima e degli smartphone poi, la possibilità di effettuare delle teleofnate presso luoghi lontani era possibile soprattutto con due strumenti, un telefono pubblico, disposto in luoghi come i bar o le ricevitorie o ancora negli uffici ed i gettoni telefonici. Questi erano concepiti proprio per effettuare le telefonate per un determinato lasso di tempo. Un esemplare di vecchio gettone telefonico marchiato 7711 quanto può valere?

Perchè i gettoni telefonici presentano, negli esemplari ancora riscontrabili oggi, queste 4 cifre? Si tratta della forma di modello più conosciuto in senso ampio del termine, la tipologia diffusa in tutto il paese seppur coniata da stabilitmenti diversificati, dal 1959 fino all’inizio degli anni 80. In questo lasso di tempo, considerato quello dalla diffusione più ampia di questi oggetti, sicuramente favoriti anche dalla condizione economica in miglioramento, il gettone ha raggiunto la fase “massima” della propria diffusione, fino alla graduale introduzione di altri mezzi tecnologici come le schede telefoniche proprio dagli anni 80. Nonostante ciò i telefoni a gettoni sono stati mantenuti seppur in quantità ridotte, in operatività fino agli anni 2000, contesto che poi ha visto l’affermazione vera e propria della telefonia mobile, che da lì in avanti porterà questi strumenti oramai non più così utili ad essere definibili “pezzi da museo”.

Oggi i gettoni sono decisamente popolari anche presso i collezionisti più giovani, essendo simili per loro costituzione alle monete, pur non essendo effettivamente delle valute in tutto e per tutto, quanto più degli strumenti sostitutivi.

Un gettone in discreto stato “marchiato” 7711. Quanto vale oggi?

Ogni gettone garantiva una tempistica di chiamata pari ad 1 scatto, quindi maggiormente la telefonata nel suo tempo si “allungava”, tanti più gettoni servivano per proseguire la conversazione. Le 4 cifre indicano un contesto specifico, ossia quello di produzione, facendo riferimento all’anno ed al mese di produzione, quindi un pezzo che reca la scrita 7711 è stato coniato nel 1977, nel mese numero 11, quindi in novembre. Ma quanto vale un esemplare di questo tipo?

Sono stati vari gli stabilimenti adibiti alla loro produzione, ma gli esemplari più rari di tutti sicuramente sono quelli che presentano la dicitura UT sulla “faccia principale” della moneta, questi gettoni marchiati con la numerazione 7711 possono avere un valore discretamente alto, che però è molto influenzato dalla condizione di conservazione degli esemplari che può incidere parecchio sull’interesse e quindi sul valore di mercato finale. Si tratta infatti di un termine molto importante, che può far valere 10 – 15 euro un esemplare ben conservato fino a 80 euro per uno in Fior di Conio, ossia un gettone che presenta le migliori condizioni di conservazione possibile.