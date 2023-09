Se possiedi questo album di figurine calciatori completo puoi ricavarci molto, ecco quanto

Il calcio risulta essere da particamente sempre lo sport nazionale, e le figurine, come le celeberrime Panini hanno costituito uno dei principali elementi collezionabili relativi al mondo del calcio italiano, rendendo il “pallone” qualcosa di estremamente “virale” sia per i giovanissimi ma anche per gli adulti. Un album di figurine completo non è qualcosa che tutti hanno la pazienza, la passione e la costanza di completare un intero album di figurine che risulta essere qualcosa di relativamente raro. Quanto può valere un album di figurine calciatori completo?

I calciatori costituiscono una tipologia “lavorativa” a dir poco ambita, per motivazioni facilmente immaginabili a partire dalla notorietĂ fino alle ingenti capacitĂ economiche, ma anche culturalmente questi diventano, nel caso dell’affermazione in Massima serie, delle personalitĂ molto riconoscibili, non è un caso che la passione per il calcio ha contribuito a forgiare i primi “eroi” in senso effettivo, quasi da subito la diffusione del gioco del calcio. Le figurine panini, concepite dagli anni 60 e rapidamente divenute popolarissime, inizialmente le figurine necessitavano di colla da applicare manualmente fino all’adozione di quelle autoadesive, dalla metĂ degli anni 70 in poi. Completare un album ha costituito, e continua a farlo, il principale senso motivazionale che spinge ad acquistare esemplari di pacchetti di figurine con l’intento di completare l’album. Fin dai decenni passati questo è stato maggiormente probabile con il tradizionale “scambio” di esemplari che giĂ si possiedono (i caratteristici “doppioni”) ma anche relativamente parlando al servizio della Panini che in cambio di un pagamento specifico per ogni figurina mancante permette di ricevere a casa gli esemplari richiesti per completare la collezione, inoltre grazie al web ed alla compravendita di figurine su mercati dell’usato, oggi completare un album è abbastanza semplice.

In generale un album in buono stato anche recente, se completo in ogni figurina vale dai 20 ai 100 euro, a seconda dell’annata, ma andando indietroo nel tempo è possibile rilevare esemplari di album estremamente preziosi come quelli sviluppati per particolari rassegne sportive, come i mondiali ed europei: un album di calciatori Panini che presenta le figurine del Mondiale 1970 in Messico, se completo, può valere da circa 1300 euro fino ad oltre 5000 euro a seconda dello stato di conservazione.

Ma anche i primissimi album Panini, come quello della stagione 1961-62 con il famoso colpo di testa del “pompiere” Nordahl, se in ottimo stato valgono anche migliaia di euro tra i 1000 ed i 4500 euro, anche in questo caso molto dipende dalla qualitĂ effettiva del’album in questione, fattore che può far oscillare il valore verso l’alto o il basso.

La copertina del 1° album di calciatori Panini, che se completo può valere diverse migliaia di euro per un vero appassionato

Esemplari piĂą recenti, come quelli degli anni 90 e 2000, la “Golden Age” per la Serie A, con molti campioni che hanno militato nel massimo campionato italiano di calcio, possono valere cifre sicuramente piĂą basse rispetto agli esemplari citati ma comunque in grado di far guadagnare da 100 fino a 400 euro, se in ottimo stato di conservazione.