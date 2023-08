Scommette 1 a 3 su Frosinone Napoli e fa bingo: ecco quanto ha vinto

Il contesto delle scommesse è a dir poco ampio e contraddistinto da una diversità di eventi e tipologiie di azioni che permettono di fatto di agire in qualsiasi ambito, non solo nel risultato finale. Con l’inizio del campionato, sono iin molti a puntare proprio sulle partite di Serie A, come Frosinone Napoli, uno degli eventi di apertura, che grazie all’1 a 3 finale hanno permesso ad un bravo e fortunato scommettitore di portarsi a casa una cifra decisamente importante.

Sono lontani i tempi in cui le scommesse erano formalmente improntate sul comune risultato finale, come evidenziato lungamente dala Totocalcio, con il 21° secolo sotto influenza britannica, sono state concepite le scommesse moderne che oltre al risultato finale permettono di scommettere su una grande varietà e quantità di fattori, dal numero di gol, alla quantità di falli commessi, ai marcatori e via discorrendo, utilizzando il sempreverde concetto di quote, ossia il calcolo della probabilità degli eventi.

Spesso tra le quote più alte che stanno ovviamente a significare una probabilità di riuscita sensibilmente più alta rispetto ad eventi più semplici da raggiungere, spicca il risultato esatto, ossia la quantità precisa di gol che le due squadre segneranno. Si tratta di un tipo di scommessa molto frequente, e tra le giocate più tendenzialmente remunerative, perchè come intuibile è più difficile indovinare il risultato esatto rispetto ad altri eventi.

E’ stata una prima giornata di campionato fruttuosa per un giocatore in particolare, che è riuscito a far fruttare il risultato esatto di Frosinone Napoli, sfida valida per la 1° giornata di Serie A 2023/24, che ha visto proprio la squadra campione d’Italia esordire sul campo del Frosinone neopromosso. A dispetto di alcune difficoltà iniziali da parte della compagin scudettata, con il Frosinone che ha trovato il vantaggio iniziale con un rigore di Harroui, già nella prima frazione il Napoli è riuscito a ribaltare il risultato momentaneo con le reti di Politano e Osimhen nei primi 45′, ed ha ultimato la rimonta con un netto 1-2 alla fine del primo tempo. E’ stato ancora Osimhen, capocannoniere la scorsa stagione, a sugellare la prima uscita stagionale fruttuosa per i partenopei segnando l’1-3 che è stato poi il risultato finale.

Una giocata di “risultato esatto” vincente della partita Frosinone Napoli 1 3

Come si evince dall’immagine della scommessa, si tratta di una puntata che ha visto l’investimento di 100 euro sul risultato esatto di 1-3 finale, giocata avvenuta prima dell’inizio della sfida, con quota a 12, che ha permesso la vittoria di 1200 euro.