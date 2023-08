Sai quanto vale l’indistruttibile Nokia 3210? Se possiedi questo telefono tienitelo stretto

La telefonia mobile è formalmente iniziata con le ultime decadi del Novecento contesto storico che ha visto la sempre più raffinata e radicata minaturizzazione dei component atti a sviluppare telefoni, che hanno portato all’affermazione sempre più costante dei telefonini. Esemplari come il Nokia 3210 sono oggi considerabili “cult” ma anche “vintage” ed in alcuni casi possono valere molto.

Nokia è stata la leader indiscussa dell’ambito della telefonia mobile tra gli anni 90 e 2000 grazie ad una importantissima affermazione sul mercato globale di una società finlandese che per decenni interi ha prodotto, prima che elementi tecnologici, anche oggetti di uso comune. Con l’affermazione nel contesto elettronico, dapprima per le applicazioni su vasta scala e poi con oggetti come i telefonini, Nokia, divenuta nel frattempo una multinazionale estremamente influente, ha sviluppato a cavallo dei due secoli un numero importante di telefonini che hanno portato una vera esplosione in termini di diffusione tra gli utenti, anche in Italia. Quasi tutti i telefoni portatili rinomati per la resistenza, capacità di ricezione sopra la media ed affidabilità facevano parte del brand finlandese, nomea che Nokia ha costruito col tempo anche grazie all’affermazione di modelli come il 3210, uno di quelli di maggior successo degli anni 2000.

Entrato in commercio nel 1999, il Nokia 3210 era “avanti” alla concorrenza in vari aspetti, a partire da quelli estetici con un display bianco e nero molto visibile, oltre che dall’assenza di un’antenna esterna, all’epoca praticamente presente in ogni altro cellulare della concorrenza. Inoltre è stato uno dei primi telefonini ad essere naturalmente predisposti all’uso del T9, uno dei metodi più utilizzati per comporre messaggi di testo in modo rapido. Anche le suonerie componibili e personalizzate sono state appannaggio dei cellulari Nokia come il 3210, poi riprese da altri modelli di altri brand. Il 3210 è stato anche il diretto predecessore di un altro cellulare iconico come il 3310.

Oggi è ancora piuttosto comune imbattersi in vecchi telefonini come questo, il che porta in maniera evidente a considerare quanti passi in avanti ha fatto la tecnologia pur portando anche a rimpiangere elementi iche hanno contraddistinto la nostra infanzia o la giovinezza. Il 3210 è ancora oggi un esempio di robustezza e di facilità di utilizzo, ma quanto vale?

Il Nokia 3210 è stato uno di quelli “iconici” tra gli anni 90 e 2000

Un esemplare usurato ma funzionante può essere venduto per 10 – 20 euro, ma un esemplare molto ben conservato con batteria in buone condizioni viene venduto da molti per più di 100 euro, con “picchi” di 250 – 300 euro se il cellulare è dotato di scatola, caricabatteria e documentazione originale Nokia.