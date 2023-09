Sai quanto vale il super 8 di Franco e Ciccio? Se ne possiedi 1 guadagni una bella somma

Il concetto di home cinema nel mondo occidentale è divenuto molto diffuso a partire dagli anni 50, inizialmente come contesto di nicchia per poi diventare sempre più diffuso grazie allo sviluppo tecnologico dei vari dispositivi per amatori e poi per il pubblico comune come il Super 8, un formato di pellicola estremamente diffuso verso la metà del secolo scorso. Un Super 8 corrispondente ad uno dei film di Franco e Ciccio, storica coppia comica italiana può effettivamente valere cifre a dir poco importanti.

Franco Franchi e Ciccio Ingrassia hanno costituito infatti una delle coppie comiche più amate della TV, per oltre mezzo secolo, a dispetto di diversi momenti in cui i due hanno avuto divergenze, i partner hanno avuto una carriera che li ha visti recitare in tantissimi film, definiti oggi, in un’opera di parziale rivalutazione qualitativa, simbolici della commedia italiana, con diverse decine di opere divenute molto famose, spesso parodie ma anche opere d’autore.

Il Super 8 è un formato di pellicola che di fatto ha dato via al concetto di home video, in quanto ha permesso, dalla metà degli anni 60 (è stato sviluppato da Kodak proprio nel 1965) alla stragrande maggioranza delle persone non solo di usufruire di contenuti video, ma anche di realizzarli amatorialmente. A dispetto di una naturale crisi che ha avuto una forma di progressione a partire degli anni 80 di questa forma di pellicola, rimpiazzata dal VHS e poi dai supporti ottici come il DVD ed il Bluray, ancora oggi il Super 8 viene acquistato ed utilizzato, da una nicchia di appassionati specifici, anche per una forma di effetto vintage che inevitabilmente si sviluppa sia riproducendo che realizzando filmini di questo tipo. Il supporto Super 8 è ancora utilizzato da una nicchia, quindi, e spesso altrettanti “fanatici” del cinema dei decenni passati sono soliti mettersi sulle tracce di oggetti specifici come i vecchi film italiani, magari quelli in formato originale come il Super 8, che è strato il tradizionale formato di pellicola a buon mercato possibile all’utilizzo, nonostante diverse criticità di fondo, come la facile deperibilità della pellicola utilizzata e del supporto stesso.

Franco e Ciccio sono stati un duo comico italiano estremamente attivo tra gli anni 60 e 90, trovando in particolare l’affermazione dal punto di vista cinematografica con le commedie all’Italiana

Franco e Ciccio come accennato sono stati due attori dal grande successo di pubblico, ma molto meno di critica che a lungo ha considerato le loro opere eccessivamente di basso livello, anche se entrambi si sono comunque dedicati, anche da soli, a pellicole più raffinate, anche se spesso sono state proprio quelle più “comiche” ad essere le più apprezzate.

Ecco perchè la produzione di filmini amatoriali risulta essere spesso inerente al Super 8: oggi un esemplare di film di Franco e Ciccio come “2 mattacchioni al Moulin Rouge” datato 1964 è stato uno dei primi film riconoscibili con l’inossidabile coppia comica. Un Super 8 originale in ottimo stato può essere venduto tra i 50 ed i 150 euro per un vero appassionato, mentrre i film successivi, nel medesimo formato possono raggiungere valutazioni sensibilmente inferiori ma comunque in grado di far guadagnare cifre fino a 80 o 90 euro.