Rara moneta commemorativa dell’Inter: ha un valore impressionante, ecco quanto vale

L’Inter è tradizionalmente uno dei club storici del calcio italiano, nonché una delle società calcistiche più famose anche al di fuori dei contesti nazionali, essendo entrata a far parte di contesti anche extra calcistici con alcuni giocatori iconici. Non è un caso che di recente la società abbia deciso di imporsi anche nel mondo della finanza e del collezionismo: esiste una rara moneta commemorativa realizzata da parte dell’Inter.



Il concetto di moneta commemorativa è molto antico, ed è stato mantenuto in maniera quasi intatta al giorno d’oggi con l’adozione di diverse emissioni speciali per omaggiare, o ricordare eventi, situazioni, o personaggi dall’alto valore storico. Se la valuta economica dell’euro fa ricorso alle monete da 2 euro, società e quindi anche gruppi sportivi come l’Inter hanno fatto ricorso a medaglie e monete di questo tipo, spesso senza un reale valore iniziale di tipo montario.

Quando la moneta commemorativa viene sviluppata da terzi, spesso è paragonabile per valore a quella di una medaglia, condizione che è stata già palesata dall’Inter per i propri numerosi fans anche nelle decadi passate, come ad esempio effettuato da parte della Zecca e Poligrafico di stato nel corso di annate particolarmente fortunate, ad esempio tra gli anni 80 e 90: in particolare la stagione 1988/1989 ha portato alla fama un complesso di giocatori che sono divenuti famosi come l’Inter dei record con in quell’annata ben 26 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte, e scavando un solco dal Napoli di Maradona con 11 punti di distacco, ritornando alla vittoria del titolo dopo quasi un decennio.

Questa moneta è stata realizzata dalla Zecca poche settimane dopo la vittoria del titolo con un cofanetto e la moneta speciale, che oggi ha un valore tra i 50 ed i 300 euro a seconda delle condizioni.

La moneta commemorativa dell’Inter campione d’Italia 1988/89

Discorso diverso ma solo in parte quello della “moneta” dell’Inter, sotto forma di fan token, una tipologia di criptovaluta che come per altre realtà calcistiche costituisce in sostanza una forma di bene effettivo seppur di tipo virtuale che può essere acquistato come forma di investimento da parte dei tifosi, ma che garantisce anche una vera e propria operazione che porta benefici tangibili ai supporters, come abbonamenti in settori speciali dello stadio, merchandising scontato e tanto altro.

Come per altre società, il Fan token dell’Inter, che oggi ha una valutazione media di circa 2.33 dollari statunitensi è concepito da Socios, ed è disponibile presso tutti i principali portali di trading.