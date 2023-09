Questo Rolex vale davvero tanto: Il suo prezzo lascia tutti senza parole

Pochi elementi riconosciuti di valore assoluto anche distaccato dal contesto economico trovano una maggiore affermazione culturale come i Rolex, ossia i principali prodotti concepiti come orologi di pregio, quindi di fascia alta che da quasi un secolo pieno riescono ad affascinare anche chi non è effettivamente un esperto di questa forma di oggetti. Un Rolex vale tanto anche in relazione all’impatto effettivo che riesce ad avere nel corso degli anni ma alcuni esemplari presentano dei costi estremamente alti.

Rolex è una famosa compagnia che conta alcune migliaia di impiegati ed artigiani, fondata ad inizio 900 con sede in Svizzera, con il preciso intento, almeno nelle prime decadi dello scorso secolo, di sviluppare esemplari su misura di orologi da polso, in un contesto ancora in fase embrionale, con la grande diffusione di quelli da taschino. Rolex in pochi anni ha fornito esemplari su misura a personalità facoltose, come VIP e politici, ma è divenuta molto famosa con l’affermazione nella cultura pop, resa possibile anche avendo commissioni con elementi dello stato (ad esempio alcune versioni sono state disposte all’utilizzo da parte dei piloti britannici durante la seconda guerra mondiale) e poi con la seconda metà del Novecento il brand elvetico ha sviluppato molti dei modelli che sono poi divenuti emblematici e famossisimi oltre che molto longevi ancora oggi, come il Rolex Daytona, il Datejust, il Submariner, il GMT e tanti altri che fanno capo a produzioni inizialmente incentrate su veri e propri settori lavorativi, ad esempio il famoso Daytona come viene conosciuto oggi era stato concepito per offrire una forma di “premio” ai piloti che vincevano la famosa ed omonima corsa automobilistica in California, di cui Rolex è da anni oramai il principale sponsor e fornitore. I Rolex sono spesso anche criticati dagli appassionati di orologi di lusso in quanto non sempre la pur raffinata produzione e qualità costruttiva giustifica i prezzi alti, in quanto si tratta di oggetti più accomunabili ai gioielli, non a caso il costo di esemplari anche piuttosto datati, anche usati, spesso è più alto rispetto agli originali prezzi di listino, questo indica una certa e conclamata tendenza nella grande forma di successo che molti Rolex mantengono.

Il Rolex indossato da Marlon Brando in Apocalypse Now, uno dei suoi più famosi film, messo all’asta e venduto nel 2019 per quasi 2 milioni di dollari statunitensi

Esistono Rolex quasi per tutte le tasche, dai modelli più semplici che da nuovi costano alcune migliaia di euro fino ad esemplari esclusivissimi, un esempio noto anche agli appassionati di cinema è l’esemplare di Rolex GMT indossato da Marlon Brando durante il famosissimo film Apocalypse Now , passato da vari collezionisti è stato poi venduto per quasi 2 milioni di dollari direttamente da Philips che ne deteneva il possesso nel 2019.

Il Rolex più costoso del mondo resta l’esemplare Paul Newman, ma non gli orologi messi in vendita ai tempi, ma proprio quello acquistato dalla consorte del famoso attore, grande appassionato di corse autoomobilistiche, l’ultima asta lo ha valutato esattamente $ 17.752.500 quindi una cifra poco inferiore ai 15 mila euro odierni.