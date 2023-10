Questo lavoro puoi farlo da casa e guadagni 3000€ al mese

Lavorare da casa è considerato un “sogno” per moltissimi, condizione parzialmente attualizzata da parte di chi può effettivamente compiere il proprio lavoro da remoto, come evidenziato anche durante il periodo della Pandemia da Covid-19. Il lavoro da casa grazie alle moderne tecnologie può effettivamente fruttare parecchio, e sono molte le mansioni che ci permettono di farlo, potenzialmente guadagnando cifre anche importanti. Un lavoro da casa può far guadagnare fino a 3000€ al mese?

Come al solito, dipende, in quanto le capacità sono essenzialmente fondamentali ma è anche opportuno valutare che non tutti contresti sono uguali e soprattutto molti lavori da remoto non presentano una forma di salario fisso vero e proprio, in quanto parecchie tipologie di mansioni simili presentano un funzionamento non “fisso” ma legato alle prestazioni.

Tra le tipologie di lavoro più “in voga” ma anche decisamente complesse da portare avanti con successo, anche data la concorrenza, vi è sicuramente l’attività di scrittore freelance oppure collaboratore per siti web, una attività che però richiede una grande costanza, in quanto quasi ogni portale web e siti di informazione risultano essere sviluppati in modo tale da generare profitti in base alle visualizzazioni, in questo caso è sicuramente opportuno affidarsi a chi già possiede effettivamente vari siti web che si occupano di informazioni oppure sviluppare noi stessi un portale ottimizzato. Tutto questo però può richiedere tempo, investimenti in insegnamenti molto complessi.

Lavorare da casa è possibile, oggi più che in passato. Ma quali sono le tipologie di lavoro che possono farci guadagnare fino 3000 euro al mese?

Può essere meno complicato ma anche meno remunerativo nell’immediato utilizzare medesime piattaforme come WordPress per sviluppare un proprio blog personale, ovviamente indicizzandolo e sviluppando una forma di collegamento con i più diffusi social media.

Anche il mestiere di traduttore può essere portato avanti utilizzando una connessione internet “casalinga”, grazie alle numerose tipologie di portali e siti web che offrono ai professionisti che dispongono di qualche certificazione di insegnamento dei veri e propri corsi online, che presentano delle tariffe vere e proprie: un traduttore che opera online può garantirsi se lavora in modo “serrato” uno stipendio che può avvicinarsi anche ai 3000 euro, cifra che però è raggiungibile con un impegno decisamente rilevante.

Decisamente remunerativo, ma molto dipende dalla nostra prolificità e talento, lo scrittore di ebook, che può guadagnare anche fino a 6000 euro al mese vendendo le proprie opere su portali come Amazon.

Più complesse ma anche più remunerative le forme di contesto finanziario: il trader ed il social trading richiedono una preparazione molto più specifica ma possono far guadagnare anche cifre molto più elevate, superiori ai 7000 euro al mese.