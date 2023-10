Questi vecchi telefoni Nokia valgono più dei nuovi Iphone: ecco quanto puoi ricavarci

Nokia oggi è una vera e propria multinazionale con numerosi settori professionali attivi, ma fino a non troppi anni fa era concepita ed intesa per la maggior parte della popolazione sufficientemente giovane o matura come un “colosso” dei cellulari, avendo concepito numerosi modelli che hanno avuto un enorme successo. Alcuni vecchi telefoni di Nokia oggi hanno un valore molto importante in ambito collezionistico e quindi in grado di farci ricavare potenzialmente profitti non disprezzabili, anzi.

Il brand finlandese, storico per i numerosi prodotti di stampo telefonico in particoalre improntati ad essere utilizzati sul contesto mobile che ancora oggi prosegue seppur non specificamente come brand di primo piano (anche se continua a produrre diversi modelli), essendosi focalizzata da tempo sulle reti per le apparecchiature mobili, restando uno dei principali produttori.

Dal 1990 in poi Nokia, che aveva avuto già un ottimo successo in ambiti anche non squisitamente tecnologici ha iniziato ad influenzare il contesto tecnologico e comunicazione: emblematici sono diversi modelli che non sono hanno costituito diverse rivoluzioni nell’ambito della telefonia ma ha anche avuto un impatto culturale.

Basta pensare all’iconico modello 3310 di Nokia che è ancora oggi ricordato con molto affetto, e che può effettivamente portare ad un guadagno per nulla disprezzabile: la diffusione che in pochi anni ha permesso al brand finnico di avere tra le mani un vero e proprio gioiello in termini di successo (circa 126 milioni di esemplari in un contesto non come quello odierno) oggi è ancora relativamente facile da trovare in buono stato, grazie anche ad una nomea comunque “veritiera” sulla resistenza di questo roccioso telefonino commercializzato a partire dal 2000, che può valere da poche decine di euro fino ad oltre 300 euro se si tratta di un esemplare praticamente nuovo con scatola e documentazione.

Nokia ha avuto un impatto impossibile da non considerare per buona parte del 20° secolo nel settore della telefonia, ad esempio con il famosissimo quanto resistentissimo 3310. Ma non è stato l’unico modello di rilevante attualità del tempo.

Ma Nokia tra gli anni 90 e 2000 ha prodotto anche altri modelli come il 9000, primo prodotto della serie Communicator che nel 1996 è stato uno dei primi smartphone prodotti, in quanto letteralmente si apriva per mettere in mostra una tastiera che si sviluppava in orizzontale ed uno schermo per l’epoca enorme. Oggi uno in perfetto stato costa almeno 450 euro ma in vari portali di aste può essere venduto anche per 600 euro.

Rilevante anche il raro modello Nokia Sapphire 8800, prodotti agli inizi degli anni 2000, che oggi è considerato probabilmente a ragione tra i cellulari maggiormente “cool” ed indovinati dal punto di vista stilistico in senso assoluto, anche in questo caso il valore è decisamente elevato in quanto può far guadagnare da circa 500 euro fino ad oltre 2000 euro se si trova in perfetto stato di conservazione.

Il primo “vero” smartphone di Nokia è stato il 7710, dotato di un sistema proprietario ed il primo senza tasti fisici ma totalmente touchscreen oggi è molto ricercato perchè costituisce uno del tentativi da parte di Nokia di disporsi verso il mondo del 21° secolo. Oggi un esemplare ben tenuto costa tra i 150 ed i 500 euro.