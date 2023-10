Questa banconota da 500 euro rara vale 10.000€: ecco quale è la particolarità

L’euro ha gradualmente rimpiazzato tutte le principali valute del vecchio continente dall’inizio del 21° secolo, ad oggi ha preso il posto della lira e di tutte le omologhe ampiamete utilizzate per buona parte del secolo scorso, ed in molti casi anche oltre. Le varie banconote hanno impiegato poco a farsi “conoscere” nei vari tagli ma una in particolare merita una attenzione specifica, quella da 500 euro, quello che è stato concepito per essere il “taglio maggiore”. Una banconota rara da 500 euro può valere anche molto di più del valore facciale, quale bisogna cercare?

Come ogni altra banconota da 500 euro si tratta di un esemplare concepito per essere immediatamente riconoscibile e dalle dimensioni definite, anche se questa forma di banconota non viene più prodotta dallo scorso decennio. L’elevato potere d’acquisto è stato uno dei principali motivi che hanno portato la BCE a sviluppare direttive specifiche sui tagli di banconote di alto taglio, soprattutto perchè queste sono spesso utilizzate in modo molto diffuso e specifico da parte di chi ha un concreto interesse nel “mascherare” le proprie transazioni monetarie, per questo motivo spesso le 500 euro sono state utilizzate per spostare (anche illecitamente) numerose quantità di denaro in poco spazio. Condizione che viene considerata negativa da parte dei singoli stati ma anche da parte dell’Unione Europea che da anni ha concepito una limitazione nei confronti del denaro contante circolante.

La 500 euro non è più prodotta ma tutti gli esemplari ancora esistenti mantengono e manterranno il proprio valore fino alla fine; è l’unica banconota della serie originale dell’euro (non sono state concepite 500 euro nella seconda serie, denominata Europa) che ha un colore viola, e presenta delle raffigurazioni architettoniche di stampo contemporaneo, a mo di “conclusione” in quanto gli altri tagli presentano strutture di altre epoche della storia europea.

Ma esiste anche una particolare edizione, versione della 500 euro che è stata concepita assieme agli altre, che non risulta essere la tradizionale tipologia concepita per essere diffusa: si tratta della serie Specimen, una specifica categoria di banconote concepite dalla BCE per questioni simboliche e diplomatiche, gli esemplari infatti presentano questa grossa scritta in diagonale che ha più o meno il significato di banconota campione, la stessa utilizzata anche per le Fac simile che però sono sviluppate su comune carta, non filigranata.

La 500 euro in formato banconota nella rarissima serie Specimen

Una 500 euro Specimen è ancora più rara delle altre omologhe banconote, essendo stata ideata agli inizi nel 2000 esclusivamente per personalità politiche e di spicco dell‘eurozona, oggi un esemplare di questo tipo può indifferentemente valere dai 5000 fino a 10.000 euro se presenta uno stato di conservazione perfetto.