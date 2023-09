Possiedi il francobollo di Raffaella Carrá? Il suo valore è arrivato a cifre da capogiro, ecco quanto

Una figura come Raffaella Carrà difficilmente verrà dimenticata, essendo stata in grado di restare sulla cresta dell’onda dell’ambito televisivo per oltre mezzo secolo, intraprendendo una carriera di ballerina, cantante, showgirl ma anche di conduttrice, ruolo che l’ha vista protagonista in varie fasi della carriera. Esiste più di qualche emissione filatelica, ossia un francobollo, proprio dedicato alla figura della storica cantante e showgirl, scomparsa nel 2021, ma quanto vale un francobollo con Raffaella Carrà?

Come ogni personaggio famoso anche al di fuori dell’Italia, Raffaella Carrà è indubbiamente stata una figura della cultura popolare, indubbiamente legata alla musica, molto apprezzata anche nel resto del mondo, in particolare in Spagna e nei paesi dell’America Latina, dove è ancora oggi molto ascoltata e “percepita”. Inoltre il ruolo di donna forte ed indipendente avuto a partire dagli anni 70 l’ha resa una vera icona femminista, nonchè spesso legata idealmente ai contesti di natura LGBT+, ma soprattutto una presenza molto comune nella cultura italiana della TV, che ha avuto già da molti anni diverse forme di omaggio sia di tipo simbolico che espressamente e relativamente di valore. Strade, piazze anche ad di fuori del nostro paese, così come una specifica moneta da 2 euro commemorativa che è stata sviluppata dalla Zecca Italiana che ha distribuito pochi mesi fa questa specifica emissione dal valore facciale di 2 euro, ma che è divenuta molto popolare in poche settimane anche per il valore simbolico.

Anche l’ambito filatelico riguarda indubbiamente personaggi come Raffaella Carrà che già in vita ha accolto consensi ed spesso a preso parte anche iniziative di stampo sociale: un francobollo con la famosissima cantante, all’interno di una specifica collezione filatelica che ha già riguardato personalità del mondo della cultura e dello spettacolo come Carla Fracci, Lina Wertmuller, Franco Battiato, Monica Vitti e proprio di recente è stata aggiunta la figura di Raffaella Carrà a questa sequela di personaggi ritratti in modo esclusivo su questi francobolli.

Il francobollo di Raffaella Carrà, emesso nel 2022 per omaggiare la scomparsa della storica quanto amata cantante, showgirl e conduttrice. Realizzato dal Poligrafico per Poste Italiane

Come specificato dal comunicato ufficiale delMinistero delle Imprese e del Made in Italy sono stati resi disponibili dal giorno 25 novembre 2022, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le

Eccellenze italiane dello spettacolo” dedicato a Raffaella Carrà, tariffa B, utilizzabile per la tradizionale corrispondenza postale. Sul fronte un primo piano fotografico della cantante e showgirl nativa di Bologna (il cui vero nome era Raffaella Maria Roberta Pelloni) dove si riconoscono le annate 1943 e 2021, oltre alla dicitura di tipo B del francobollo che da diversi anni viene utilizzata per l’emissione standard da 1,20 €.

Questo esemplare è ancora disponibile presso gli Uffici Postali di Mezza Italia oltre che presso il sito del Poligrafico e Zecca di Stato ma molti esemplari sono stati già acquistati e venduti, spesso per condizioni di collezione: oggi un esemplare di questo tipo può essere trovato già sui siti di aste per diverse decine di euro, ed è probabile che in futuro un esemplare di questo tipo tenuto perfettamente possa arrivare a valere anche oltre il centinaio di euro.

Il costo medio attualmente sui portali come Ebay è di circa 15 – 20 euro per un esemplare ovviamente nuovo.