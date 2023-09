Possiedi delle vecchie monete in casa e non sai dove venderle? In questi siti puoi farci parecchi soldi

Le monete costituiscono fin da epoche molto remote una delle più radicate forme di valuta effettiva, coniate da stati per conferire un valore a risorse definito, anche non legato al materiale utilizzato per la produzione. Trattandosi di oggetti anche molto antichi, costituiscono una delle tipologie di oggettistica più differenziate e diffuse in ambito collezionistico, al punto che sono molti a conservare vecchie monete in casa per provare a venderle in contesti futuri, cosa oggi attuabile grazie a vari siti web, che in molti casi hanno anche una funzione da intermediario vero e proprio. Se hai vecchie monete dove è meglio venderle?

La numismatica non è il contesto collezionistico in senso lato, ma riguarda in linea generale la generale forma di studio della moneta, dal punto di vista storico quanto scientifico in senso effettivo di monete e banconote di ogni tipo, anche se naturalmente questo termine viene legato proprio alla collezione e quindi potenzialmente al guadagno al momento della vendita effettiva degli esemplari.

E’ un po’ il sogno di tutti, arricchirsi con la vendita magari di una singola moneta, trovata chissà dove, in vecchi mobili, solai, e soffitte che magari è appartenuta ad una persona importante oppure che è in possesso di una vera e proprio fattore rarità di qualche tipo: è indubbio che il web ha fornito una forma di “finestra” di vendita effettiva, in quanto anche molte aziende numismatiche utilizzano internet per la valutazione dei diversi esemplari di monete rare, come risulta evidente anche dall’affermazione effettiva di portali come Ebay, ma non solo. Le possibilità sono infatti parecchie, ma non significa che ogni portale online di vendita è uguale ed adatto ad ogni oggetto in vendita.

Ricordando anche che è importante ottenere una valutazione congrua per ogni forma di esemplare di moneta. Una moneta “racconta una storia” unica in base al periodo di appartenenza, per questo è rilevante considerare e comprendere la rarità , il contesto storico, eventuali errori di conio e la condizione di un esemplare.

Vendere monete oggi è sensibilmente più semplice rispetto al passato grazie al web. Ma dove è meglio mettere in vendita i propri esemplari?

L’importante è capire cosa si vende, se siamo in possesso di una moneta dall’alto valore storico, come vecchie lire magari appartenenti al Regno d’Italia oppure vecchie sterline d’oro, è meglio affidarsi a negozi e portali numismatici che sono in grado di fornire una valutazione anche molto accurata del valore storico e stato di conservazione del pezzo in questione, come Bolaffi e Nomisma ma anche portali come Moneterare oltre ai vari esercizi numismatici presenti su tutto il territorio nazionale, ovviamente questi possono fare una valutazione anche gratuita (in alcuni casi) al quale sarà corrisposta una forma di commissione se di decide poi di affidarsi a questi portali per la vendita.

Discorso diverso è costituito da Ebay e Catawiki, profili simili nel loro funzionamento ma in realtà abbastanza diversi, in quanto Ebay è il più grande portale di aste online (ma è anche possibile vendere prodotti su una base di prezzo stabilita), mentre Catawiki sfrutta un sistema simile ma è più legato al collezionismo, in questo caso non è presente una valutazione ed il sito è più “libero”, utile se non abbiamo fretta nel vendere un esemplare. Le commissioni sono sensibilmente minori, tra l’11 % ed il 12 % sull’importo di vendita.