Possiedi ancora le 10 lire con l’aratro? ecco a quanto è stata venduta questa moneta

In circolo ci sono molte monete rare che possono valere una vera e propria fortuna. Le monete sono una delle collezioni più diffuse al mondo. I collezionisti appassionati di monete sono disposti a spendere una fortuna pur di aggiudicarsi qualche pezzo raro.

Le 10 lire sono le monete che hanno fatto la storia del nostro Paese. Ci sono delle 10 lire che valgono una vera e propria fortuna e se le trovi puoi diventare ricco. Nel corso degli anni le 10 lire che sono state stampate sono moltissime. Sono state stampate molte versioni ed alcune hanno acquisito un valore enorme.

Gli appassionati di numismatica sono molti ed arricchire le proprie collezioni con pezzi rari è uno degli obiettivi dei collezionisti. Scopriamo qui il valore delle 10 lire con l’atro che valgono una fortuna.

10 lire con l’aratro, valore

Le 10 lire con l’aratro sono state coniate nel 1912. Sono una delle monete più ricercate dai collezionisti per via della loro unicità e rarità. Sono monete speciali che hanno un valore enorme.

Le 10 lire con l’aratro sono stata coniate nel corso del regno di Vittorio Emanuele III, tra il 1910 ed il 1912. Successivamente, nel 1926 ed il 1927 sono state coniate alcune versioni speciali che sono uno degli obiettivi maggiori dei collezionisti.

Le 10 lire con l’aratro coniate tra il 1910 ed 1912 hanno un valore di circa 9 mila euro, mentre quelle più rare del 1926 e del 1927 hanno un valore che si aggira dai 20 ai 28 mila euro.

Queste 10 lire con l’aratro sulla parte della facciata riportano il ritratto del Re Vittorio Emanuele III e sul rovescio della monete è rappresentata una aratrice che sta a simboleggiare l’Italia agricola del tempo, che la fonte principale del nostro Paese risiedeva nell’agricoltura.

Il valore abbiamo visto essere enorme e pertanto chi possiede tali monete può diventare ricco, in quanto i collezionisti sono disposti a spendere tra i 20 ed i 28 mila euro per aggiudicarsi queste monete così rare.

Altre 10 lire rare

Esistono molto 10 lire rare che valgono una fortuna come ad esempio le 10 lire Biga, le 10 lire Impero, le 10 lire Olivo, le 10 lire Spiga, le 10 lire Pegaso e molte altre.

Tutte queste monete generano un grande interesse per i collezionisti che possono spendere migliaia di euro per aggiudicarsi queste monete rare e speciali per arricchire la loro collezione.