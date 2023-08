Partite di Serie A in chiaro: è possibile ecco dove vederle legalmente

La nuova stagione di Serie A 2023/24 è iniziata ma in generale l’intera stagione agonistica che tradizionalmente si sviluppa nell’arco di due anni e che porta centinaia di squadre in vari contesti europei a sfidarsi in campionti e coppe risulta essere qualcosa di molto atteso da tifosi, ma anche addetti ai lavori. Vedere le partite di Serie A in chiaro è possibile?

Una nazione così appassionata quasi “ossessionata” dallo sport ed in particolare dal calcio non può che essere anche simbolicamente portata ad essere legata al concetto di visione in TV delle partite. Il campionato della massima serie italiana è da anni discusso nei diritti televisivi che sono al centro di tantissime forme di progetti, piani e quant’altro che coinvolgono società e multinazionali molto potenti. Allo stato attuale per vedere l’intero pacchetto di partite di Serie A è necessario corrispondere a varie forme di abbonamento come DAZN, che ha di recente modificato i piani ed i propri pacchetti, e proprio l’emittente di origine inglese risulta essere l’unica fonte legale ed ufficiale per corrispondere all’intero campionato, oltre che alla Serie B, l’Europa League e parte della Conference League.

Vedere le partite in chiaro della Serie A è al momento un’utopia, per una questione di diritti televisivi molto stringenti, che hanno portato anche ad una “pressione” da parte delle società come DAZN e Sky oltre che della Lega Calcio nei confronti del governo che ha nuovamente esercitato una serie di controlli a tappeto per fronteggiare la pirateria, una delle principali forme di attività illegali che seppur in quantità sensibilmente minori, provoca ammanchi anche di miliardi ogni anno nelle casse di queste aziende ed in misura minore anche nello stato.

E’ però possibile comunque vedere tutte le partite di Coppa Italia in chiaro, essendo questa competizione nazionale completamente visibile in modo gratuito in TV sui canali Mediaset Canale 20 e Italia 1, raggiungibili anche attraverso il sito web di Mediset relativo a questi canali oltre che con l’app ufficiale.

Attraverso l’app Rai Play è comunque possibile avere a disposizione tutti gli highlights delle partite di Serie A 2023/24 quasi subito dopo la conclusione delle partite di campionato, anche in un secondo momento, oltre che sui portali social e Youtube della Lega Serie A, che fornisce anche le interviste dopopartita ed altre informazioni.

La Serie A 2023/24 in chiaro è effettivamente possibile?

In futuro sarà sicuramente ridiscusso il concetto di Serie A in chiaro, a causa di un interesse “televisivo” che ha subito una fase di “scollamento” tra l’utenza ed il prodotto.