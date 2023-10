Orologi rari: ecco quelli che hanno un valore fuori dal comune

Dall’invenzione dell’orologio “portatile” è nata praticamente la tiplogia di prodotti di lusso così come quelli di uso comune, dapprima quelli da taschino e poi quelli da polso, da oramai molti anni i più diffusi in assoluto. Sono diversi i brand che da tempo producono varie tipologie di orologi rari e preziosi, ecco quali sono quelli che hanno un alto valore collezionistico, pronto anche ad aumentare.

Ciò che rende un orologio raro non è dissimile da quello che porta qualsiasi altro bene diffuso ad essere considerato “appetibile” e corteggiato dai collezionisti: in particolare è la domanda che fa il mercato, quindi in modo specifico in considerazione del numero di esemplari realizzati oltre che dal tipo di manifattura impiegato.

Brand come Rolex o Patek Philippe sono divenuti estremamente popolari presso una utenza decisamente esclusiva, ed in particoalre alcuni modelli sono ancora oggi molto riconoscibili, anche da parte di chi non è considerabile un eseperto di prodotti di questo tipo.

Gli orologi di lusso costituiscono qualcosa di sempre più simile e radicalmente nonchè culturalmente accettato ai gioielli, ciò che porta i costi spesso a superare le migliaia di euro anche per esemplari usati è proprio la loro opera di realizzazione, le abilità in fatto di manifattura ma anche il pregio dei materiali utilizzati. Parlando di Rolex ad esempio si fa ricorso spesso ad una metodologia di calcolo che porta gli esemplari più iconici spesso ad essere valutati molto di più del valore iniziale di acquisto: oggi un Rolex Daytona realizzato nelle ultime decadi come ad esempio la referenza 116523 oppure 116520 che sono le probabilmente “meno costose” nel catalogo Rolex ma comunque sul mercato dell’usato è difficilissimo trovare esemplari in buono stato a meno di 15 mila euro, anche a causa della popolarità della serie Daytona che è ancora oggi considerata come quella più iconica in senso generale considerando gli orologi di lusso di stampo sportivo.

La serie Daytona di Rolex è indiscutibilmente una delle più iconiche grazie al tipico quadrante / cronografo, che conferiscono un aspetto sportivo, certificato dalla funzione di cronografo ufficiale dall’elevata precisione

Importante anche rilevare altre marche meno “mainstream” per il pubblico giovane ma che riescono da molti anni ad essere a dir poco impattanti nell’immaginario collettivo, come i modelli Patek Philippe, dalla tradizionale fattura a mano, che presentano molte unicità e particolarità dal punto di vista estetico. Si tratta infatti di una serie di orologi molto antica che ha avuto forme particolari nel corso degli anni.

Un esempio può essere un classico modello Calatrava 2589 che è anche uno di quelli maggiormente iconici in senso assoluto, e può valere cifre rilevanti perchè realizzato in oro 18 carati e con finiture di pregio: questo modello oggi vale approssimativamente tra i 6000 ed i 10 mila euro, anche se non è uno dei “pezzi” che vale di più, il brand Patek nel corso delle decadi ha sperimentato parecchio dal punto di vista delle tecnologie e del design, come evidenzia un esemplare della serie Cushion Vintage, così chiamato dalla particolare forma della cassa che ricorda proprio un cuscino, oggi estremamente raro e potenzialmente in grado di valere cifre rilevanti che “viaggiano” tra i 12 mila ed i 25 mila euro.