Nuovo Gratta e Vinci: Colpo Ricco, ecco come funziona per vincere fino a 500 mila euro

La formula della lotteria ad estrazione istantanea continua ad essere una delle più fruttuose in senso effettivo della storia del contesto dei concorsi in Italia, in quanto la duttilità in fatto di varietà e premi di ogni sorta hanno sensibilmente aumentato il numero dii giocatori “attivi”, con tutte le conseguenze del caso. Il Nuovo Gratta e Vinci Colpo Ricco permette di ottenere una vincita fino a 500 mila euro, come funziona?

Adottati a titolo quasi sperimentale in poche varietà nei primi anni 90, i gratta e vinci hanno ottenuto una popolarità prima culturale e poi effettiva per tutti gli ambiti effettivi, portando anche a diverse tipologie di biglietti dai premi estremamente diversificati: tutti hanno un funzionamento simile, basato sulla probabilità di vincere premi di natura crescente in base alla tipologia di biglietto, con una statistica di probabilità evidenziata anche sulla propria documentazione, presente in genere sul retro. I Gratta e Vinci in Italia sono regolarizzati da una politica di Stato e risultano essere economicamente vantaggiosi sia dal punto di vista delle entrate dirette ma anche tramite la tassazione. Tutte le vincite di importo superiore a 500 euro infatti sono tassate dallo stato del 20 %.

Il 2023 ha visto la nascita di nuove forme di biglietto di questo tipo, a partire dal nuovo tagliando “Vinci in Grande”, che raggiunge il costo di 25 euro diventando quello più costoso ma anche l’unico in grado di far vincere un importo massimo fino a 6 milioni di euro, mentre è di pochi giorni la “nascita” del nuovo Gratta e Vinci: Colpo ricco che presenta un funzionamento diverso ed un montepremi fino a 500 mila euro.

Il costo di ogni biglietto è di 5 euro, oltre al montepremi da 500 mila euro sono previsti dal regolamento delle vincite da 10, 15, 25, 50, 75, 100, 150, 300, 500, 1.000, 3.000, 10.000 e 100.000 euro.

Ogni biglietto presenta 3 caselle disposte orizzontalmente, con in alto una serie di caselle con delle banconote da grattare, in questa sezione sono presenti i numeri vincenti del biglietto in questione, e se uno o più di uno di questi si trova in uno dei riquadri sottostanti si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti.

Se sotto le vincite sono presenti i moltiplicatori da X2, X5, X10 si trova rispettivamente il simbolo, bisogna calcolare la vincita moltiplicata per 2, 5 o 10 dell’importo segnalato. A destra di ogni sezione di queste tre principali sono presenti delle caselle segnalate con 25€, 50€ o 100€ e se una volta grattate iin queste si trova uno dei NUMERI VINCENTI si vince rispettivamente 25€, 50€ o 100€.

Il Gratta e Vinci Colpo Ricco, che permette di vincere fino a 500 mila euro

Tra le probabilità segnalate viene registrata una biglietto vincente ogni 7,77 è vincente premi superiori al costo della giocata, considerando anche che in un singolo biglietto vincente è possibile ottenere più premi. La probabilità più alta in senso assoluto di vincita è di 1 biglietto su 9.120.000,00, che permette di vincere mezzo milione di euro.