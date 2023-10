Nuovo bonus busta paga: ecco gli importi e come funziona [TABELLA]

La busta paga corrisponde non solo alla tradizionale forma di documento inerente al “salario” mensile ma anche a qualcosa di decisamente più valevole dal punto di vista simbolico ed evidente da parte dello stato italiano. Molti bonus infatti da diversi anni rientrano a pieno titolo proprio nella busta paga, essendo erogati direttamente sullo stipendio. Con oramai la fine dell’anno non così lontana, l’esecutivo ha già evidenziato una forma di un nuovo bonus in busta paga che sarà disponibile con nuovi importi.

Alla fine di ogni anno solare infatti è previsto il nuovo testo della legge di Bilancio che evidenzia tutti i progetti economici che lo Stato italiano si riserva da dover fare nel corso dell’annata successiva, all’interno di questo testo, che viene comunicato attraverso al Gazzetta ufficiale entro la fine di dicembre, sono anche evidenziate le forme di cambiamento per quanto riguarda gli stipendi e le trattenute fiscali. Nel corso del 2023 sono state anche modificate le varie tipologie di forme di taglio al cuneo fiscale che sono state modificate già più volte nel corso degli ultimi anni, e che già da ora sono evidenti alcuni cambiamenti rilevanti che hanno l’aspetto delle buste paga nei suoi importi effettivi.

Il taglio al cuneo fiscale è spesso caldeggiato ed incentivato anche da varie tipologie di parti politiche ed è sostanzialmente uno sgravio sulle imposte del mondo del lavoro così da aumentare sensibilmente gl importi ed aumentando quindi anche la possibilità di potere d’acquisto.

Si tratta quindi di una metodologia molto diffusa e comune nel corso degli anni, misura necessaria per ridurre la pressione fiscale anche sulle buste paga: in sostanza si tratta di una riduzione sulle imposte naturalmente applicate sul lavoro.

Nel corso del 2022 era stata concepito il taglio di 2 punti che sono diventati 3 nel corso dei mesi, per fronteggiare la forma principale di inflazione e di vari cambiamenti che hanno portato ad una conclamata difficoltà nel corso dei mesi.

Secondo le varie proiezioni nel corso del 2024 saranno presenti tagli in busta paga corrispondenti alle seguenti quantità , con una media di 180 euro in più rispetto allo scorso anno, anche se ovviamente molto dipende dal reddito complessivo, i tagli potranno portare un aumento fino a oltre 500 euro su base annua.

Retribuizione Aumento al mese Aumento totale Aumenti rispetto al 2023

10.000 euro 44,92 euro 583,96 euro 179,69 euro 12.500 euro 56,15 euro 729,95 euro 224,63 euro 15.000 euro 67,38 euro 875,94 euro 269,50 euro 17.500 euro 67,22 euro 873,86 euro 268,87 euro 20.000 euro 76,82 euro 998,66 euro 307,09 euro 22.500 euro 86,42 euro 1.123,46 euro 345,66 euro 25.000 euro 96,03 euro 1.248,39 euro 384,16 euro 27.500 euro 90,54 euro 1.177,02 euro 422,52 euro 30.000 euro 90,49 euro 1.176,37 euro 402,78 euro 32.500 euro 91,52 euro 1.189,76 euro 427,07 euro 35.000 euro 98,56 euro 1.281,28 euro 459,36 euro