Monete dell’Euro commemorative: classifica ufficiale di quelle che possono farti diventare ricco

Il concetto delle monete commemorative è molto antico, risultando qualcosa che è comune anche nei tempi attuali, ma che ha confermato la propria affermazione anche con l’euro. Le emissioni commemorative sono esattamente ciò che dice il nome, ossia delle speciali edizioni, nel caso dell’euro si tratta di monete che hanno un valore facciale da 2 euro, coniate in annate molto specifiche, che hanno una forma di richiamo storico e culturale nei confronti della nazione di provenienza. Alcune monete dell’euro commemorative possono essere estremamente valevoli se vendute.

Dal 2004 le monete commemorative fanno parte del contesto dell’Eurozona, ossia tutte le nazioni che anche in periodi diversi, hanno optato per la valuta comunitaria, anche quelle di piccola entità come San Marino, il Vaticano ed il Principato di Monaco, realtà che non fanno fisicamente parte dell’UE ma che sono comunque subordinate dal punto di vista monetario e finanziario a nazioni che ne fanno parte. La prima moneta commemorativa da 2 euro è stata realizzata dall Grecia in occasione delle Olimpiadi organizzate proprio ad Atene in quello specifico anno, la risposta collezionistica è stata positiva quindi da quell’anno in poi tutte le nazioni, seppur con tempistiche diverse hanno deciso di sviluppare, in anni specifici, le proprie versioni commemorative delle monete da 2 euro. Queste sono identiche a qualsiasi altre nella loro raffigurazione comune, ossia quella con il valore facciale da 2 euro e l’Europa nella sua raffigurazione sulla cartina geografica. Ma quali sono le monete commemorative da 2 euro più rare e quindi potenzialmente più rare?

Sicuramente rientra in “top 3” l’emissione del Vaticano coniata nel 2005 in occasione XX Giornata della Gioventù, infatti è stata una delle primissime emissioni di questo tipo da parte del Vaticano che come accennato, non fa parte dell’Unione Europea ma di fatto ha avuto la possibilità di vedersi dedicare le proprie monete, anche queste “speciali”. Sulla superficie principale di questa emissione si vede la Cattedrale di Colonia, in Germania, sovrastata da una raffigurazione della cometa. L’emissione vale da 30 fino a 150 euro se in condizioni eccellenti.

Spostandoci nel piccolo Principato di Monaco, è estremamente rara una emissione particolarmente interessante, trattasi della moneta coniata per il Principato nel 2015 in occasione del 800° Anniversario della costruzione della Fortezza della Rocca, una delle principali costruzioni simbolo della realtà monegasca, dove si st aglia la torre situata proprio sulla rocca, presente anche una cornucopia, simbolo di abbondanza, ed è anche presente la dicitura “Monaco” oltre al simbolo della zecca di Parigi. Questa emissione può valere anche più i 900 euro se si trova in perfetto stato.

Una delle emissioni da 2 euro più rare, realizzate dalla zecca di Parigi per il Principato di Monaco, nel 2015

E’ sempre del Principato di Monaco la principale e più importante moneta da 2 euro commemortiva dell’Eurozona, che comprende anche questa moneta che è stata la prima di tipo commemorativo coniata per il Principato: dedicata a Grace Kelly, l’emissione in questione è estremamente rara, coniata in circa 20 mila esemplari, quasi tutti acquistati da collezionisti facoltosi.

La moneta con Grace Kelly oggi vale tra i 1500 ed i 2500 euro “al dettaglio”, ma all’asta può superare anche i 10 mila euro.