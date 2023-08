Monete da 1, 2 e 5 centesimi con il volto della Marianne: ecco quale cercare per diventare ricco

Dall’arrivo dell’euro nei “portafogli” e nei conti corrente dei cittadini europei, la situazione legata alla quotidianità è cambiata notevolmente, e tutte le banconote o le monete sono state soggette ad un intenso cambiamento sia valatario che estetico, come la comparsa dei centesimi. Esistono alcune raffigurazioni come Monete da 1, 2 e 5 centesimi con Il volto della Marianne, quanto valgono?

Si tratta di una delle serie di monete concepite da parte della Zecca di Parigi per la Francia, che è un membro fondatore dell’Unione Europea e dal 2002, come per il nostro paese, fa ricorso all’euro, che ha sostituito il franco francese, anche se molte monete risultano avere come anno di coniatura anni antecedenti al 2002, in quanto sono molte le realtà che hanno convertito la propria produzione monetaria fin dalla fine degli anni 90.

La Marianne è una figura molto importante per la cultura e la simbologia francese, costituendo la figura allegorica della Francia stessa, qualcosa di simile all’Italia turrita ma con uno spirito anche battagliero, costituendo anche figura dei valori fondanti della repubblica di Francia racchiusii dal motto Liberté, Égalité, Fraternité.

Non è un caso che una figura simbolica di grande risalto etico e morale abbia trovato grande diffusione sulle nuove monete francesi, trovandosi infatti sulle emissioni da 1, 2 e 5 centesimi di euro sviluppati dalla Repubblica. Tutte queste emissioni condividono la medesima rappresentazione della Marianne, che è ritratta come di consueto con il tipico cappello frigio, in primo piano, leggermente di profilo mentre alla sua destra è presente l’acronimo “RF”, Republique Francaise.

Quanto valgono? In realtà abbastanza poco, soprattutto considerando che le emissioni da 1 e 2 centesimi, poco “appetibili” in Italia, hanno avuto sorte simile anche oltralpe, però in Francia la coniatura di questi esemplari prosegue anche negli anni recenti.

La moneta da 5 centesimi con il volto della Marianne

Vanno menzionati alcuni anni in particolare i cui la tiratura da 1, 2 e 5 centesimi della Francia è stata più risicata, come il 2002: tutte queste monete col volto della Marianne possono infatti valere da 5 euro fino ad oltre 25 se si tratta di un pezzo in condizioni Fior di Conio, ossia la miglior condizione di conservazione possibile in assoluto, che costituisce anche quella più rara.

Un pezzo da 5 centesimi con le Marianne se presenza condizioni perfette può anche essere venduto a circa 40 – 50 euro, in particolare se ha qualche piccola differenza rispetto alle tradizionali monete, come piccoli errori di conio.