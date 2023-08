Matteo Guendouzi alla Lazio? Età, statistiche, ruolo, prezzo, origini, numero maglia

La Lazio è alla ricerca di un centrocampista in grado di agire in vari ruoli nello scacchiere di Maurizio Sarri, tecnico biancoceleste. Nelle ultime ore è ritornato insistente il nome di Matteo Guendouzi, attualmente in forza al Marsiglia, che ha portato l’interesse generale dei tifosi biancocelesti nei suoi confronti.

Mattéo Elias Kenzo Guendouzi Olié ha oggi 24 anni essendo nato a Poissy, piccola cittadina francese non lontana dalla Senna, ed ha origini francesi, da parte di madre, e marrocchine da parte di padre, nello specifico da parte del nonno paterno, ha rapidamente fatto “scuola” nel settore giovanile del Paris Saint Germain, dove si è distinto nel ruolo di mediano puro, ma anche abile in fase di filtro e dotato di una buona tecnica ed una velocità adatta ad un ruolo nevralgico come la mediana di centrocampo.

Dopo aver completato la trafila tra le giovanili dei parigini, è stato ceduto al club del Lorient dove resta per 2 anni accumulando una trentna di presenze durante questo lasso di tempo, prima di trasferirsi in Inghilterra, acquistato dall’Arsenal nel 2018, dove inizia dopo alcune settimane a conquistare spazio in rosa dei Gunners dispiegandosi bene anche nel ruolo di centrocampista puro, affinando le propri doti atletiche, in alcuni casi però il carattere abbastanza “acceso” ha limitato le sue performance, con ammonizioni spesso evitabili così come espulsionii che hanno compromesso il suo rendimento. L’esperienza inglese è comunque proficua, dopo 82 presenze ed 1 gol in due anni Guendouzi viene prestato all’Hertha Berlino dove però non convince del tutto.

Nel 2021 viene trasferito al Marsiglia che lo acquista con la formula del prestito poi tramutato in cessione definitiva, a causa delle ottime prestazioni del centrocampista che viene talvolta impiegato anche in posizioni del centrocampo più avanzate del passato, riuscendo anche a trovare la rete. Ha anche diverse presenze nelle nazionali giovanili francesi così come nella nazionale maggiore, ha conquistato l’edizione 2021 della Nations League ed è vice campione del mondo nel 2022.

Matteo Guendouzi con la casacca dell’Arsenal

Quest’anno il Marsiglia non lo considera incedibile e da alcuni giorni gli emissari della Lazio hanno iniziato a contattare l’entourage del calciatore trovando una risposta positiva ad un eventuale trasferimento in Italia.

Da molti anni indossa abitualmente la numero 6, in passato ha vestito anche la 4, e durante l’esperienza al Lorient ha scelto il 4 ed il 17. Con l’Arsenal ha giocato sempre con il numero 29.

Il costo del cartellino di Guendouzi si aggira sui 15 – 20 milioni di euro.