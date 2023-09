Lo stato ti paga 50.000 euro se ti trasferisci in questa città: ecco dove

La prima preoccupaizone per la stragrande maggioranza delle persone da sempre è “trovare un tetto sopra la testa” quindi concepire una forma di stabilità vera e propria dal punto di vista fisico. Se la maggior parte delle condizioni porta le persone a non trasferirsi se non in caso di bisogno, in alcuni casi delle iniziative molto particolari hanno funzione di incentivo. E’ il caso di questa idea, in cui uno specifico stato di una nazione paga fino a 16.000 euro se ti trasferisci in una città. Qual è?

Tutto questo può avere il “sapore” di una truffa, ma non è assolutamente così, in quanto le iniziative per incentivare il nuovo popolamento in aree che per vari motivi sono solitamente povere dal punto di vista demografico sono parecchie. Un esempio evidente è costituito dal tema già trattato delle Case a 1 euro, che hanno una funzione diversa, in quanto sono concepite su base comunale da molti comuni italiani che non sono mai stati molto popolosi ma che nelle ultime decadi hanno percepito alti livelli di deurbanizzazione, l’evento che porta alla maggior parte dei cittadini residenti sufficientemente giovani a spostarsi in aree urbane più dense demograficamente.

Ma esistono alcune nazioni come la Svizzera che per l’appunto vanno oltre, infatti sono pronti a proporre un incentivo economico sotto forma di denaro per i cittadini in possesso di specifici requisiti che sono potenzialmente interessati a trasferirsi in alcune città che spesso hanno in comune il già citato fenomeno della spopolazione. In alcuni casi questo è causato anche da fattori economici, ambientali o semplicemente inerenti alle risorse sul territorio, trattandosi di qualcosa che nella storia umana è sempre avvenuto.

Si tratta del piccolo villaggio di Albinen, situato nel Canton Vallese, nella zona sud occidentale della Svizzera, quindi a non troppa distanza dai confini italiani, un piccolo comune che conta meno di 300 persone e che pur essendo discretamente collegato ad altri centri urbani, da molti anni si trova a fare i conti proprio con la spopolazione che ha portato i pochi residenti giovani ad allontanarsi in cerca di miglior fortuna. L’iniziativa di offrire un incentivo economico, pari proprio a 50 mila euro, come importo massimo, anche se in realtà l’importo per ogni cittadino può arrivare ad un incentivo di circa 25 mila euro oltre a circa 10 mila per ogni minore.

La località di Albinen, nel cuore della Svizzera, dal 2018 ha avviato delle procedure per incentivare l’ingresso e la permanenza nel paese

Il villaggio è molto caratteristico, la tipica località “da cartolina” dotata di un bel paesaggio di montagna, esendo situata sulle Alpi.

Esistono però delle condizioni, in primo luogo bisogna ottenere un permesso di soggiorno svizzero valido per la residenza permanente oltre all’intenzione di costruire o essere intenzionati ad acquistare un’abitazione da almeno 200 mila euro. Inoltre esiste un limite di età delle persone che intendono fare ricorso a questa iniziativa ed è di 45 anni. Non è inoltre adottabile come località di villeggiatura visto che i residenti dovranno permanere sul luogo per almeno 10 anni.

Per aderire all’iniziativa si può fare ricorso al sito ufficiale , presentare la propria candidatura e sostanzialmente attendere di essere richiamati, essendovi delle graduatorie vere e proprie per la selezione.