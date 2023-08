Lazio, niente Lloris: ecco Frederik Ronnow, chi è? Età, altezza, prezzo, squadra

La Lazio è da tempo alla ricerca di un secondo portiere da affiancare all’ottimo Provedel, in vista di una stagione che ha visto i biancocelesti ritornare a giocare in Champions nella prossima edizione. Il nome di Frederik Ronnow, portiere che a questo punto è tornato in pole position tra le preferenze della dirigenza capitolina.

L’intenzione della Lazio nella sua dirigenza è offrire a Maurizio Sarri, allenatore del club dal 2021 un numero 1 dotato di buona esperienza anche in campo internazionale dati i numerosi impegni che aspettano la compagine biancoceleste, e dopo aver messo nel mirino il nome di Hugo Lloris, la scelta è nuovamente ricaduta su Frederik Ronnow, portiere di nazionalità danese, attualmente in forza all’Union Berlino, squadra che milita nella Bundesliga tedesca.

Lloris infatti pur essendo stato contattato dalla dirigenza laziale, e dopo aver valutato la proposta, ha deciso di declinare, in quanto l’intenzione del portiere francese, oggi 36enne, titolare del Tottenham per oltre un decennio, è di trovare più spazio rispetto a quanto promesso dalla società di Claudio Lotito.

Il nome di Frederik Ronnow è quindi ritornato in pole position, sia per il profilo contrattuale (che è in scadenza nel 2024, con l’Union Berlino che non è riuscito a trovare un accordo di rinnovo con il proprio calciatore), ma anche come esperienza al di fuori dei confini nazionali. Ronnow ha oggi 32 anni da poco compiuti, essendo nato nella cittadina di Horsens, il 4 agosto 1992 e la Lazio ha da tempo trovato un accordo sulla base di 4 milioni di euro.

Frederik Ronnow con la maglia della nazionale Danese

E’ cresciuto nella squadra della propria città, l’Horsens dove ha fatto la trafila delle giovanili prima di debuttare nel 2010, con buone prestazoni è riuscito a superare le 40 presenze da semi titolare fino al 2013, quando in un contesto di cambio societario, il club danese lo ha mandato in prestito per la stagione 2013/14 al club Esbjerg, per poi richiamarlo a “casa” madre la stagione successiva. Ha poi trovato un accordo per il trasferimento al più titolato Brøndby, militante sempre in Danimarca, dove si è di fatto imposto anche in Nazionale maggiore, dopo aver già vestito la casacca delle rappresentative giovanili. L’esperienza al Brondby è servita da trampolino di lancio per il resto della carriera che si è sviluppata in Germania, dapprima al Francoforte, poi allo Schalke 04, prima di venire acquistato dall’Union Berlino nel 2021.

Portiere alto 190, particolarmente reattivo sui tiri ravvicinati, è anche dotato di un ottimo senso della posizione.