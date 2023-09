La moneta da 1 euro con questo errore di conio vale 26.000 euro: ecco quale cercare [FOTO]

Introdotte da circa 20 anni le monete dell’euro oggi costituiscono nella maggior parte dei casi le emissioni standard per le 27 nazioni (20, seconsideriamo quelle effettivamente considerabili parte dell’Unione Europea e non i microstati) che ne fanno ricorso per un totale di quasi 350 milioni di cittadini. Tra le varie emissioni sicuramente la moneta da 1 euro corrisponde ad una delle pi√Ļ riconoscibili. Un errore di conio pu√≤ far valere una moneta da 1 euro cifre cos√¨ alte?

L’ambito collezionistico delle monete viene spesso identificato con la numismatica ma in realt√† questa definizione viene utilizzata per definire l’aspetto storico nonch√® scientifico di tutte le emissioni e non direttamente il collezionismo o la vendita degli esemplari. E spesso il collezionismo non pare essere interessante per le emissioni recenti anche se in realt√† ogni forma di emissione, non necessariamente antica pu√≤ essere interessante, anche le monete da 1 euro che assieme a quelle da 2 euro sono probabilmente le pi√Ļ famose in senso assoluto in ambito collezionistico ma anche dal punto di vista estetico, essendo costituite da 2 leghe metalliche diverse.

Quelle italiane sono ovviamente le pi√Ļ comuni in Italia, note per l’aspetto che vede l’Uomo Vitruviano, una delle pi√Ļ celebri raffigurazioni effettuate da Leonardo Da Vinci durante la propria vita, che evidenzia l’uomo come “nodo centrale” dell’universo scientifico e naturalista. Rispetto ad altre nazioni che hanno fatto ricorso ad un referendum per scegliere cosa porre sulle monete, la decisione √® stata appannaggio dell’allora Ministro del Tesoro Carlo Azeglio Ciampi (divenuto poi successivamente Presidente della Repubblica) che opt√≤ per questa raffigurazione. Un particolare esemplare da 1 euro di questo tipo √® stato messo in vendita per circa 26 mila euro su un popolare sito di aste come Ebay. Ma come si giustifica uh valore simile?

La tradizionale moneta da 1 euro con doppio errore di conio: accanto l’uomo vitruviano non snoo presenti le tradizionali diciture della zecca, la R, e l’anno di coniatura. Questa moneta √® stata messa in vendita per oltre 26 mila euro su Ebay, uno dei principali portali di vendita diretta o aste online.

Non esiste una forma di regolamentazione che porta una moneta a valere collezionisticamente parlando, pi√Ļ del valore nominale, e spesso anche chi trova pezzi particolari, con degli errori di conio ossia delle differenze in ambito produttivo, √® portato a credere che alcuni dettagli diversi possano essere abbastanza a far valere cifre alte un singolo pezzo. Il mercato degli errori di conio √® particolare e non meglio definitoo ma nulla vieta vendere esemplari particolari come questo in foto che risulta essere mancante dei simboli della zecca e della data di emissione, ossia l’anno che √® presente sul lato dell’Uomo Vitruviano. Questo pu√≤ rappresentare un errore di conio a potrebbe anche essere stato realizzato di proposito, in ogni caso si tratta di un contesto difficile da definire anche perch√® √® quasi impossibile definire l’origine diretta di un eventuale errore di conio.

Anche se un errore di conio √® effettivamente tale, non per forza un esemplare anche unico vale effettivamente tanto: questo generalmente accade quando √® presente una storia, un contesto effettivo che pu√≤ “accompagnare” una emissione.