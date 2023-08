Inter Egnatia: dove vederla, probabili formazioni, pronostico, diretta streaming, highlights

Ultimo test stagionale amichevole per l’Inter allenata da Simone Inzaghi che affronterà la compagine del’Egnatia squadra professionistica albanese, che sarà la sfidante di turno in un test che potrà già conferire risposte positive o negative alla società meneghina, piuttosto rivoluzionata sul mercato ma che attende gli ultimi “aggiustamenti” in particolare a centrocampo e in attacco.

La preparazione svolta dalla squadra meneghina nelle ultime settimane è stata di buon livello anche se diversi acquisti seppur ben integrati nello scacchiere nerazzurro hanno comunque ragionevolmente bisogno di “rodaggio”, ed il mercato non ha ancora restituito le risposte che tifosi e dirigenza si sarebbero aspettati, in ultimo ad esempio lo “stallo” legato alla trattativa nei confronti di Samardzic.

La sfida contro l’Engatia servirà ancora di più per “mettere benzina nelle gambe”, ed in modo specifico permettere di trovare forma a chi è ancora in una condizione non ottimale, ad esempio il neo acquisto Sommer tra i pali che nell’ultima sfida ha palesato qualche incertezza mentree la difesa ed il centrocampo si sono già comportanti in maniera adeguata, considerando la forma del momento.

Inter Egnatia: dove vederla e diretta streaming

La sfida avrà inizio alle ore 20.00 presso lo stadio Mazza di Ferrara, la partita sarà trasmessa su DAZN per tutti gli abbonati, ma anche su Sky, nello specifico su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251) in entrambi i casi la sfida non sarà in chiaro.

Inter Egnatia: probabili formazioni

L’Engatia gioca nella massima serie albanese, formazione locale ambiziosa che la scorsa stagione agonistica ha ottenuto uno storico 3° posto in campionato. L’Inter è riuscita a concludere in maniera più che positiva la stagione scorsa qualificandosi nuovamente alla prossima Champions (pur non avendo mai impensierito il Napoli capolista) ed essere arrivata in finale di Champions League.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Cuadrado, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Thuram, Lautaro.

EGNATIA (4-2-3-1): Sherri; Lila, Malota, Memolla, Musta; Mellugja, Aleksi; Kasa, Fernando Medeiros, Isgandarli; Dwamena.

Il portiere Sommer, neoacquisto dell’Inter, confermato anche per la sfida contro l’Egnatia

Pronostico

La sfida di fine preprazione estiva metterà contro l’Inter una compagine comunque molto inferiore tecnicamente a qualsiasi squadra di Serie A: scontato o quasi l’1 finale, per cui potrebbe essere utile in fase di scommessa agire in funzione dell’Over 3,5, ossia almeno 4 gol segnati in totale o più, oppure la scommessa Combo, ad esempio un risultato come l’1 + Over 2,5 quindi vittoria nerazzurra con almeno 3 gol totali.

Inter Egnatia: highlights

Poco dopo la fiine del match saranno visibili gli highlghts completi, con tutte le principali azioni ed avvenimenti occorsi nel corso della partita in questione.