Inter, chi è Benjamin Pavard? Età, offerta, prezzo, ruolo, fidanzata

A pochi giorni dall’inizio del campionato l’Inter è tra le società che sono formalmente state “forgiate” quasi completamente, seppur con la rosa non propriamente definita: sfumato Samardzic, la dirigenza nerazzurra ha palesato l’intenzione di investire una cifra importante in un ruolo diverso, e nelle ultime ore è stato registrato un interesse rilevante per Benjamin Pavard.

Terzino destro dalle spiccate capacità tecniche ed atletiche, è Nazionale Francese, e proprio con la nazionale d’oltralpe ha vinto da protagonista il Mondiale del 2018, realizzando tra le altre cose anche un gol tanto bello quanto importante contro l’Argentina negli ottavi di finale terminati 4 a 3 per i transalpini.

Pavard ha oggi 27 anni essendo nato il 28 marzo 1996 a Maubeuge in Francia, e milita nel Bayern Monaco dal 2019. Terzino destro, all’occorrenza centrale di difesa, pare essere il profilo ideale per lo scacchiere di Simone Inzaghi che necessita di un “braccetto” dotato di capacità offensive e di ripiego sulla fascia destra come titolare indiscusso, ma assolutamente in grado di ricoprire il ruolo del terzo centrale in una difesa a 3, ruolo che da tempo calza a pennello all’esterno cresciuto nelle giovanili del Lille, compagine che ha permesso al classe 1996 di fare tutta la trafila nelle giovanili e debuttando poi nella seconda squadra, e poi nella prima dove però non ha trovato molto spazio dal 2014 al 2016. Proprio nel 2016 decide di cambiare nazione, e di approdare in Germania, scegliendo di vestire la maglia dello Stoccarda, nel frattempo retrocesso nella seconda serie tedesca (2. Bundesliga), rivelandosi uno degli elementi più importanti in assoluto per la risalita in Bundesliga e dimostrandosi adatto anche ad alti livelli.

Benjamin Pavard, 43 presenze con la Francia e 163 totali con il Bayern Monaco

Dopo altre due annate allo Stoccarda, nel 2019 è stato acquistato dal Bayern Monaco che ne ha acquisito le prestazioni versando il corrispettivo della clausola rescissoria, pari a 35 milioni di euro, e facendone di fatto il titolare nel ruolo: in Baviera l’esterno – difensore francese ha vinto 4 campionati, 1 Champions League, 1 Supercoppa Europea ed 1 Mondiale per club. la scorsa stagione ha segnato ben 10 reti in 41 presenze totali tra campionato nazionale e coppe varie, essendo dotato di un ottimo stacco diitesta ma anche di un destro molto potente.

La prima offerta dell’Inter è stata di circa 25 milioni di euro, proposta che ha trovato una risposta negativa da parte del Bayern che ne ha chiesto 35, possibile però un accordo a metà sui 30 milioni di euro, magari sfruttando la volontà da parte del giocatore di cambiare aria, avendo anche palesato l’intenzione di giocare prevalentemente da difensore centrale.

E’ fidanzato da diversi anni con la modella e conduttrice Rachel Legrain-Trapani.