Incredibile, ecco quanto varrà l’oro al grammo nel 2024: la risposta sconvolge tutti

Il valore dell’oro resta qualcosa di profondamente “culturale” soprattutto per le popolazioni occidentali, soprattutto a causa del retaggio che le varie civiltà hanno mantenuto nei confronti dei metalli preziosi. Il valore dell’oro è infatti un dato che evidenzia la ricchezza ma anche la capacità di acquisto e quindi il “potere” diretto di una entità ma anche di una persona. E’ importante anche per gli economisti comprendere quale sarà in futuro il “valore” effettivo dell’oro al grammo, ad esempio nel 2024. Cosa dicono gli esperti, su quanto varrà l’oro al grammo nel 2024?

Da millenni l’oro condiziona non solo le principali economie ma anche più in grande, una forma generale di cultura che è spesso stata “ossessionata” dalla ricchezza facile, e loro ha avuto sempre un enorme ruolo in tal senso. Questo perchè il materiale è stato a lungo una delle risorse più rare ed ambite in senso generale del termine, oltre a godere di numerose proprietà estremamente importanti, in primo luogo una rilevante duttilità che rende molto semplice lavorare con l’oro, e quindi anche sviluppare oggettistica molto diversificata dal punto di vista produttivo. Ma è anche una risorsa affidabile che è stata per numerosi secoli alla base della ricchezza di un paese, ed in buona parte questo ruolo è ancora mantenuto, in quanto quasi ogni nazione gode di una forma di “base economica” legata alla quantità di oro economico.

Anche se questo metallo prezioso ha naturalmente perso un po’ del valore che aveva fino ad epoche non così lontane, le economie basate sull’oro sono oramai state abrogate nella quasi totalità dei casi: si tratta in questo caso dei vari sistemi aurei, ossia contesti finanziari che erano basati sull’oro, rendendolo utilizzabile anche come moneta effettivamente parlando. Condizione che non è più utilizzata anche se diversi elementi hanno portato gli investitori, anche in nazioni come l’Italia, ad interessarsi nuovamente alle risorse come l’oro, che è comunque stato sempre saldamente un bene diffuso anche nelle disparate borse valori, anche corrispondente ad altre forme come il petrolio.

Il valore dell’oro è solo in apparenza poco influenzato: nel corso degli anni questo è addirittura raddoppiato. Quanto costerà un grammo di oro nel 2024?

Il trend “recente” ha visto un aumento di interesse, che ha naturalmente causato un aumento dei prezzi, spesso costituendo un valore che è anche frutto diverse speculazioni in ambito finanziario e quindi economico, ad esempio una crisi economica porta molti investitori a “Puntare” nuovamente su risorse conosciute, come proprio quelle di tipo estrattivo.

I dati parlano chiaro: restringendo il campo temporale a 10 anni fa, appare evidente che il dato al grammo dell’oro economico risulti quasi raddoppiato, alla fine del 2013 infatti il valore di questa risorsa era di poco inferiore ai 30 euro al grammo, contro gli attuali 58-59 euro. Anche se è una risorsa considerata stabile, è evidente che nel corso dei prossimi anni la situazione potrebbe non vedere invertire la propria rotta. Cosa dovremo aspettarci per il 2024?

Difficile dirlo, ma è evidente che la disponibilità di oro è comunque sostanzialmente più elevata rispetto al passato, d’altro canto le situazioni instabili in ambito internazionale possono portare a nuove crisi che solitamente portano l’oro a valutazioni in crescita. Una media non così lontana dalla possibile realtà potrebe portare una valutazione media dell’oro al grammo collocata tra i 63 ed i 67 euro al grammo, nei confronti del 2024.