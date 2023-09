Iliad lancia la nuova promo: 300gb: offerta ad un prezzo super conveniente

Sul mercato oramai da diversi anni, la societ√† francese Iliad √® particolarmente attiva in Italia dove mantiene politiche legate a costi bloccati ed allo stesso tempo una forte tendenza di diffusione relativa sia in merito alla clientela che nelle offerte effettive che sono spesso replicate nel corso del tempo. Con l’inizio dell’autunno 2023 Iliad lancia una nuova promo che permette di avere a disposizione 300gb ad un costo estremamente conveniente.

L’arrivo di Iliad in Italia, come negli altri paesi oltre alla Francia pu√≤ apparire casuale ma ovviamente non √® stato cos√¨ in quanto i servizi telefonici sotto questa egida sono arrivati attraverso l’affermazione in patria del brand fondato da Xavier Niel che ha inizialmente predisposto una enorme diffusione di reti e apparecchiature legate al mondo della telefonia e della telecomunicazione, portando una nuova tipologia di gestore telefonico anche nel nostro paese.

Iliad Italia √® stata costituita nel 2016, dopo aver ottenuto l’Ok da parte della commissione europea, ha iniziato a proporre a costi molto bassi schede SIM comprensive di abbonamento ai nuovi clienti che hanno potuto sia “passare” da un gestore proprio a Iliad, ovviamente con la possibilit√† di mantenere il numero originale, ma anche di acquisire una nuova linea mobile, che avrebbero poi operato su frequenze di Wind Tre. La strategia iniziale, paragonabile a quella di molti altri gestori telefonici √® stata proprio quella di permettere una diffusione capillare in Italia, ingolosendo la clientela con costi molto bassi , ma non solo: Iliad ha aperto le porte ad una nuova forma di concetto dell’ambito delle telecomunicazioni, fatto di proposte tariffarie ossia quella del gestore virtuale che inizialmente mantiene costi ridotti perch√® non fa ricorso ad apparecchiature proprietarie.

Iliad per√≤ in pochi anni ha iniziato a diventare sempre pi√Ļ simile alla concorrenza in quanto a propriet√†, diffondendosi anche tra la tariffazione delle reti mobili con la propria linea fissa, che dispone anche di una Fibra decisamente importante in quanto a velocit√† ed efficienza, mantenendo costi contenuti.

La proposta da 300gb √® una delle pi√Ļ vantaggiose in ambito generale, per quanto riguarda il rapporto qualit√† prezzo e servizi inclusi, anche se va ribadito che l’offerta “Dati 300” non comprende minuti, quindi non √® possibile effettuare chiamate telefoniche, ma dispone di connessione dati fino a 300gb al mese oltre a 13gb in roaming da utilizzare in molti paesi europei (ma non solo). La proposta √® anche decisamente vantaggiosa per la clientela, oggi molto diffusa, che √® interessata ad un compendio di dati importante per un costo mensile di 13,99 euro al mese, per sempre, come si evince dal link dell’offerta, raggiungibile cliccando su QUESTO link, dal quale √® possibile ottenere le informazioni necessari ed i costi, ma anche attivare il tutto.

L’offerta √® attivabile anche attraverso i numerosi negozi adibiti Iliad disposti e presenti sul territorio nazionale. Il costo di consegna della SIM √® gratuito, mentre √® presente un contributo di attivazione una tantum di 9,99 euro