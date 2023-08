Il francobollo con la regina Elisabetta ha raggiunto cifre esorbitanti: ecco a quanto puoi rivenderlo

L’impatto che ha avuto la regina Elisabetta II è assolutamente difficle da ignorare, sia per il Regno Unito ma più in generale nell’ambito politico e culturale in tutto il mondo. Emissioni sotto forma di francobollo e monete sono solo alcune legate alla figura della Regina Elisabetta, ed alcuni esemplari decisamente diffusi un tempo, oggi possono far guadagnare cifre importanti.

La Regina Elisabetta II del Regno Unito e di tutti i possedimenti della corona britannica è stata la figura regnante pù longeva sul trono britannico ed è nella “Top 3” dei regnanti più longevi in senso generale del pianeta, in quanto ha avuto un regno lungo più di 70 anni, avendo superato non troppo tempo fa anche la propria antenata, la regina Vittoria. Elisabetta II dall’ascesa sul trono nel 1952, fino al 2022, anno della sua scomparsa, ha completamente cambiato il volto della monarchia britannica ma anche sotto il punto di vista storico e culturale il mondo è cambiato parecchio in 7 decadi. E’ divenuta anche una delle principalii figure di culto, ed una delle più riconoscibili a cavallo di due secoli, non a caso è ancora oggi molto comune trovare la figura della monarca su tantissimi oggetti sia “ufficiali” che su tantissimi souvenir di ogni tipo e forma.

I francobolli con la regina Elisabetta sono stati stampati quasi immediatamente dopo la sua ascesa al trono, e in 70 anni ne sono stati coniati tantissime tipologie, in tagli, forme e valori differenti, la stessa sovrana era molto appassionata di filatelia e possedeva una collezione molto ricca, che è stata ereditata dal successore, Re Carlo III.

Ma quanto può valere un francobollo con Elisabetta II? Il valore ovviamente varia molto dalla tipologia di emissione: alcuni esempi sono costituiti dalle emissioni britanniche ma non solo, in quanto molti paesi che hanno fatto parte o fanno ancora parte del Commonwealth sono formalmente seppur in maniera diversa, sotto le dipendenze della Corona britannica. La raccolta originale del 1952 che costituisce il primo ritratto ufficiale per francobolli della Regina è sicuramente non così rara, in quanto vale poche decine di euro l’una, ma se fa parte dell’intera collezione può far guadagnare fino a 1500 euro, come evidente anche da alcune collezioni molto ben conservate, ma anche un esemplare come quello in foto da “mezzo pence” può valere fino a 60 euro se in perfetto stato.

Uno dei francobolli con la Regina Elisabetta II

Va anche esaminato il concetto “futuro”, in quanto con la scomparsa della sovrana non saranno più emesse ragionevolmente francobolli con tale volto, ed anche quelle correnti potranno valere molto di più.