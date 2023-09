Il famoso telefono con Snake è stato venduto a una cifra esorbitante: incredibile da non crederci

Nell’ambito effettivo della tecnologia, sono spesso le piccole invenzioni ad essere ricordate con più facilità, in quanto risultano essere tutte estremamente incidenti da ogni punto di vista: sicuramente l’impatto che hanno avuto i singoli prodotti tecnologici sono rilevanti ma molti di questi come il gioco con Snake hanno raggiunto la popolarità effettiva con i supporti giusti, ad esempio il telefono che ha portato Snake a diventare famoso, oggi un oggetto da collezione.

Snake è uno dei primi videogiochi concepiti in una formula “mobile” su schermo, alla fine degli anni settanta, che comprende la tradizionale operazione di muovere una sorta di “serpente” attraverso un controller che poteva essere guidato in quattro direzioni, una sorta di piccola rivoluzione per l’ambito videoludico all’epoca agli albori. Questa forma di attivitità ludica è stata brevettata da UPL con il nome di Blockade eppure solo con gli anni 90 la forma disponibile per tutti è divenuta disponibile per la maggior parte dei dispositivi mobili, con la grande diffusione dei primi telefonini in larga diffusione.

Quasi tutti hanno giocato Snake ai tempi sui dispositivi come il 3310, diffuso dalla fine degli anni 90 per quasi tutto il decennio successivo, uno dei principali modelli concepiti da Nokia, che nel frattempo aveva brevettato una propria versione del gioco di Blockade, denominato per l’appunto “Snake”, una forma avanzata e disponibile di questo gioco che permette una difficoltà crescente guidando la “testa” del serpente a mangiare i vari elementi sullo schermo, con la condizione difficoltà evidenziata dalla lunghezza del serpente che aumenta via via con gli elementi “mangiati”. Si tratta quindi di qualcosa di fondamentalmente conosciuto oggi e ricordato, anche se le versioni avanzate dello Snake sono estremamente più colorate (gli schermi dei vecchi cellulari era in bianco e nero) ed avanzate, per molti Snake è divenuto popolare proprio con la diffusione dei vecchi cellulari.

Ma il primo telefonino riconosciuto che era disposto con il gioco Snake non è stato il 3310 ma una sua versione antecedente ossia il Nokia 6110, risalente al lontano 1997 ed oggi non così raro, ma neanche così facile da trovare in ottime condizioni. Nokia infatti, pur esistendo ancora nominalmente, ha cambiato volto ed è divenuta una multinazionale che non è così orientata verso la telefonia, pur avendo pesantemente influenzato il contesto di questo tipo almeno fino ai primi anni 2000.

Il Nokia 6110 è stato il primo telefonino di casa finlandese a disporre del famoso videogioco Snake. Il modello è stato diffuso dal 1997 al 2001

Oggi il 6110 è stato da molti dimenticato ma come i modelli che lo hanno seguito è stato il primo telefonino diffuso realmente per la “massa” anche se la serie 6000 era concepita per una utenza businiess, anche se l’affermazione di altri modelli come proprio il 3310 è di fatto iniziata con la commercializzazione di questo modello. Ai tempi Nokia faceva ricorso di un proprio sistema operativo che è stato poi condiviso dai modelli più di “alta fascia” fino a quelli di uso comune.

Oggi un 6110 con Snake, perfettamente funzionante vale dagli 80 euro fino ad oltre 300 euro se presenta eccellente stato di conservazione e tutta la documentazione relativa.