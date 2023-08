Hai questa rara moneta con il buco? Il suo valore stupisce tutti!

Il concetto di moneta è ovviamente molto ampio ed oggi come in passato si fa riferimento al termine nel senso di valuta, ossia una forma di strumento indispensabile dal punto di vista commerciale. Ma la moneta è anche qualcosa di quotidiano, che fa parte di emissioni più o meno riconoscibili. In alcuni paesi sono ancora molto note le forme di moneeta con il buco. Ma quanto può valere un esemplare?

L’arrivo dell’euro ha reso ancora più particolari le monete estere, in modo specifico in relazione all’estetica: in passato ma anche nei tempi moderni sono molte le nazioni che presentano una foratura all’interno delle monete, generalmente nella parte centrale, come varie emissioni della Danimarca, ma anche svariate monete giapponesi.

La funzione è spesso legata ad alcuni piccoli misteri legati alle origini, in quanto non è sempre chiaro il perchè i singoli stati da secoli optino per mantenere questa forma: in primis viene considerata una funzione legata alla riconoscibilità anche tattile, strumento essenziale per i non vedenti, ma ad esempio sono state considerate ipotesi comunque valide coma una utilizzabilità dal fronte pratico, in quanto il foro può essere utile per inserirvi uno spago al suo interno, così come in funzione di sicurezza in quanto se le monete sono ingerite, il buco può sviluppare una forma di salvavita, facendo passare l’aria ed evitare così il soffocamento.

In Giappone sono le monete da 5 e 50 yen a presentare il foro, in particolare nella cultura nipponica quella da 50 yen che è realizzata in ottone ma ha un aspetto dorato, viene considerata un vero e proprio portafortuna, in modo specifico dai turisti. Molti personalizzano queste monete, e diversi esemplari con degli errori di conio sono stati venduti anche per centinaia di euro, quindi molto di più del valore facciale che è di poco superiore a 30 centesimi di euro al cambio attuale.

La moneta da 50 yen del Giappone, una delle forme di emissioni con il buco

Attenzine però ad altre monete che sono state forate successivamente da terzi, quindi non dalla zecca locale: in questo caso l’emissione perde utilizzo effettivo ed anche valore collezionistico, al punto che in alcune nazioni il danneggiamento delle emissioni monetarie è considerato reato, come anche in Europa.

In Danimarca le monete da 1, 2 e 5 corone sono quelle riconoscibili dal buco, anche in questo caso gli esemplari rari sono quelli che presentano ottime condizioni di conservazione e che sono dotati di piccoli errori di conio.