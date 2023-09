Fare 6 al Superenalotto è possibile con questo trucco? ecco il risultato di chi ha provato

Il Superenalotto è il gioco ad estrazione concepito con l’utilizzo dei tradizionali numeri dall’1 al 90 di maggior successo, dal punto di vista economico, del nostro paese, e pur presentando delle probabilità molto scarse in quanto a vittoria finale, la formula si è rivelata “magnetica” per una larga fetta di italiani. La statistica del Superenalotto è conosciuta, e più di qualcuno ha iniziato a sviluppare qualche trucco per vincere. Con quali risultati?

Il Superenalotto da tempo ha abbandoonato la forma di “parentela” con il “progenitore”, ossia l’Enalotto, che corrisponde ad una via di mezzo tra un gioco concepito sul Lotto ed il Totocalcio. Dal 1997 infatti il Superenalotto risulta essere un metodo di vincita più compatibile ai gusti degli italiani e con l’affermazione di un contesto basato sui numeri della Tombola (e del Lotto) sono state concepite forme di combinazioni e possibilità di vincita. Statisticamente fare il 6 al Superenalotto, ch corrisponde alla più alta forma di “premio” è la possibilità più remota in assoluto tra i giochi a totalizzatore, in senso assoluto in quanto questo corrisponde alla possibilità di “azzeccare” il 6 solo 1 su 622 614 630. Ciò che rende appetibile e di successo il Superenalotto è qualcosa di “culturale”, incentivato alla possibilità di ottenere comunque somme anche importanti con vincite inferiori, ma esistono rimedi per sbancare più facilmente il Superenalotto?

Il Superenalotto prevede alcuni “trucchi” per aumentare la probabilità di vincita?

Com’è noto il sistema porta a scegliere 6 numeri dall’1 al 90, però ad aumentare la possibilità sono stati concepiti vari rimedi e sistemi. Non sembra essere efficace puntare sui numeri “ritardatari” in quanto da tempo l’estrazione avviene con un metodo elettronico e non più “fisico”, quindi si può provare ad aumentare la possibilità puntando su numeri statsticamente meno graditi ma che spesso hanno fatto parte delle sestine vincenti come 60, 34, 76, 78, 46, 59, 79, rispetto a quelli magari legati alla propria nascita o ad altre ricorrenze.

Esistono altri sistemi “leciti” come la possibilità di utilizzare il cosiddetto sistema ridotto ossia scegliere sei numeri ma non acquistare tutte le combinazioni possibili, in questo modo non si ambisce al 6 ma si aumenta la possibilità di ottenere vincite legate al 4 ed al 5. Anche utilizzando il sistema integrale, ossia spendendo di più per la giocata ma aumentando sensibilmente le combinazioni, la probabilità aumenta effettivamente, in quanto oltre ai tradizionali 6 numeri possono essere scelti da 7, 8, 9 o 10 numeri. Statisticamente parlando è più probabile indovinare una vincita alta come il 6 giocando una cifra un po’ più alta ma ad esempio una volta al mese, rispetto a tentare la sorte con una combinazione tradizionale molto spesso.

Resta viva l’ipotesi sistema condiviso, ossia la possibilità di giocare attraverso i vari metodi assieme ad altri giocatori, che proprio all’inizio del 2023 ha portato alla vittoria più alta della storia del Superenalotto, ben 371 milioni di euro, divisi tra 90 giocatori in tutta Italia, che hanno comunque vinto più di milioni di euro l’uno.

Il gioco del Superenalotto resta qualcosa che può comunque portare alla ludopatia quindi è meglio optare soluzioni per l’autoregolamentazione.