Dimissioni Mancini da CT dell’Italia: scelto il successore? Ecco chi è in pole

Le dimissioni di Roberto Mancini, CT della Nazionale Italiana negli ultimi 5 anni hanno colto di sorpresa tutt, essendo stata una vera e propria notizia sorprendente per modalità e tempistiche. Dopo diversi alti ma anche bassi importanti, termina l’esperienza da commissario tecnico per l’allenatore di Jesi. Chi sarà il suo successore?

Solo pochi giorni fa la FIGC aveva confermato il nuovo corso della nazionale di Roberto Mancini anche come coordinatore delle nazionali Under-20 e Under-21, anche se la seconda parte dell’avventura in sella alla nazionale azzurra non è stata propriamente di successo dopo il sorprendente ma meritato titolo ottenuto a Euro 2020 che ha visto gli azzurri vincere il trofeo contro l’Inghilterra in finale allo stadio Wembley. L’ex calciatore nel dopo Europeo ha avuto diverse difficoltà nel reintegrare le motivazioni e i nuovi elementi, condizioni che hanno portato una figura non eccellente in Nations League ma ancora più importante una nuova esclusione dal Mondiale che poi si è giocato in Qatar lo scorso anno.

Attraverso i propri canali ufficiali sono emerse le prime motivazioni ufficiali che hanno portato Roberto Mancini a chiedere ed ottenere le dimissioni, si parla di “motivazioni personali” ancora non ben specificate, anche se molti hanno iniziato anche a discutere in merito a dei rapporti con la FIGC oramai deteriorati, in particolare dopo la non conferma dello storico vice Evani, o secondo alcuni a causa di alcune imposizioni in merito ad alcune figure chiave. Altri parlano di una ricca offerta per allenare la nazionale dell’Arabia saudita, ma è tutto da confermare.

Quasi subito infatti è iniziato il “Toto Commissario tecnico”, che è partito dai bookmakers, sul successore di Mancini.

Roberto Mancini, dal 2018 al 2023 Commissario Tecnico dell’Italia

I principali nomi sono ovviamente quelli “liberi contrattualmente” vale a dire Luciano Spalletti che sarebbe il preferito di molti, dopo l’entusasmante parentesi al Napoli che ha permesso di riportare lo scudetto in riva al Golfo e Antonio Conte, già CT diversi anni fa, avendo guidato anche la spedizione azzurra in un Europeo di calcio, anche se questo nome è meno favorito per una tipologia di lavoro più “complessa” che ha portato a divorzi sia con la Nazionale che con i recenti club abbastanza bruschi.

Più “distanziati” ci sono i nomi dei giovani, considerati però troppo inesperti come Fabio Cannavaro e Daniele De Rossi, tra l’altro due protagonisti della vittoria al Mondiale 2006 da giocatori.

I principali candidati sono però Spalletti e Conte, attualmente i bookmakers danno quest’ultimo come sensibilmente in pole, ma la situazione potrà cambiare: è stata la stessa FIGC a comunicare che il nome del successore sarà ufficializzato in pochi giorni.