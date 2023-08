Consigli asta fantacalcio: ecco i giocatori di valore 2023-2024

Mancano poche settimane dall’inizio della nuova stagione calcistica, il che significa anche l’inizio delle aste del Fantacalcio, divenuto molto di più di una semplice attività ludica. Da anni infatti gli appassionati e non solo tifosi cercano i migliori giocatori possibile ai costi minori. Quali sono i giocatori di valore e quelli consigliabili in vista della stagione calcistica 2023/24?

Il funzionamento del Fantacalcio è oramai conosciuto e strutturalmente semplice: ogni partecipante ad un Fantacalcio ha a disposizione un numero di elementi che corrispondono alle valute da poter spendere per acquistare le prestazioni dei calciatori che sono ovviamente quelle poi reali che esporranno sul terreno di gioco, attraverso vari bonus, malus ed elementi specifici che comportano valutazioni.

Hanno anche un grande peso i vari elementi come ammoninzioni, espulsioni, gol, assist e nel caso di portieri, rigori parati o subiti, ma anche in generale i gol “presi”.

Le aste corrispondono esattamente ad un funzionamento di questo tipo che rispecchia anche i vari elementi che portano al calciomercato di svilupparsi: anche se il mercato estivo dei calciatori si chiuderà l’ultimo giorno di agosto, molti hanno già iniziato a mettere gli occhi sui calciatori di maggior valore, che sono ovviamente anche quelli più costosi e ricercati.

Kvaratskhelia, da questa stagione inquadrato come attaccante per il Fantacalcio

Tra i portieri vanno esaminate ovviamente anche le difese in senso ampio: per questo analizzando le squadre che hanno mantenuto l’estremo difensore come il Milan con Maignan, il Napoli con Meret ma anche la Lazio con Ivan Provedel. Da tenere in considerazione anche i calciatori di squadre ambiziose come l’Empoli, che ha preso in prestito Caprile dal Napoli e Terracciano ma anche De Gregorio del Monza.

In difesa molti puntano ai terzini difensivi che però sono in grado di fornire assist come Di Lorenzo del Napoli o Theo Hernandez del Milan, (attenzione anche a Dimarco dell’Inter) spesso valutati cifre molto elevate, ma vanno anche menzionati nomi come Carlos Augusto del Monza, autentica rivelazione, oltre ai centrali come Bremer della Juve, Rrahmani del Napoli e Romagnoli della Lazio, tutte compagini dalla scarsa tendenza a subire gol.

A centrocampo quelli “forti” sono indubbiamente Luis Alberto, Pellegrini, Calhanoglu, Barella ma anche Lobotka, Ricci, in prospettiva anche i neo acquisti Pulisic, Frattesi, Weah, Loftus-Cheek, Reijnders, oltre a elementi che hanno fatto molto bene come Hjulmand.

In attacco è stato spostato dalla difesa il miglior giocatore eletto dello scorso campionato, ossia Kvicha Kvaratskhelia ma sono da tenere in considerazione anche Leao del Milan, Immobile della Lazio oltre a Lautaro Martinez dell’Inter.