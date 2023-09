Conservi ancora un vecchio telefono Nokia 3330? Faresti bene a venderlo, ecco il suo valore

I moderni smartphone “devono molto” alle precedenti generazioni dei cellulari, ossia le prime vere tipologia di strumenti in grado di permettere le telefonate attraverso l’uso di una tessera telefonica, la tradizionale SIM. Nell’immaginario comune pochi telefoni hanno segnato un’epoca come il noto telefono Nokia 3330, ancora oggi decisamente un simbolo ma anche un oggetto che possiede un valore importante.

Nokia è stata tra le società maggiormente prolifiche dal punto di vista tecnologico nel contesto tra gli anni 80 e gli inizi del 2000, in particolare nel contesto telefonico tradizionale, la società finlandese è stata in grado di affermarsi proprio un ambito estremamente competitivo ai tempi, molto più di oggi, in particolare durante il contesto degli anni 90, in cui hanno iniziato a diventare sempre più comuni i telefoni sempre più piccoli. Nokia è stata anche una delle aziende simbolo della prolificità e resistenza di prodotti estremamente durevoli e sebbene il 3330 non sia stato uno dei primi modelli “moderni”, costituisce una delle principali forme di “aggiornamento” di un modello ancora più iconico come il 3310, che è stato commercializzato sulla fine degli anni 90, ed è divenuto per moltissimo tempo il cellulare più diffuso al mondo con oltre 126 milioni di pezzi, quindi un vero autentico fenomeno di massa, un mode quasi leggendario.

Il Nokia 3310 è stato quindi un sostanzioso restyling in chiave moderna del 3310 mantenendone le fortunate forme arrotondate e l’assenza dell’antenna (i Telefoni Nokia sono stati i primi della propria generazione a presentare l’antenna “nascosta” all’interno della scocca) e dal sistema operativo molto efficiente e poco energivoro: ancora oggi i vecchi Nokia proprio come il 3310 ed il 3330 sono ricordati come telefonini in grado di essere ricaricati solo dopo diversi giorni dall’utilizzo. Immancabili anche i meme divenuti emblematici su questi modelli, praticamente indistruttibili ed adatti ad ogni genere di utenza, ma anche in grado di ricevere il segnale anche in luoghi angusti, che spesso era percepibile solo nei cellulari Nokia. Molto difficilmente il sistema operativo di un telefonino Nokia andava in crash e si bloccava, rendendo necessario il riavvio del dispositivo, cosa che era abbastanza frequente in altri modelli contemporanei di altre marche.

Il telefono Nokia 3330 oggi può avere un valore decisamente importante in chiave collezionistica: trattandosi di un aggiornamento lieve del 3310, mantiene tutti i crismi e la “fama” di quest’ultimo

Il modello 3330 è formalmente un grosso update del 3310, il sistema operativo è identico a quello del 3310 eccezion fatta l’aggiunta della funzione WAP per la navigazione online, possibile attraverso un modulo interno, oltre all’aggiunta di un gioco aggiuntivo (oltre ai celeberrimi Snake) e screen Saver aggiuntivi. E’ stato anche uno dei primi modelli ad essere molto personalizzabili estreticamente grazie alle cover, oggi funzione ereditata dagli smartphone moderni.

Quanto vale un 3330? Data la somiglianza estetica con il 3310 spesso viene confuso con quest’ultimo ed anche la valutazione spesso risulta essere simile. Commercializzato nel 2001, il Nokia 3330 oggi viene venduto senza problemi anche oltre i 250 euro se in buone condizioni e funzionante ma diversi appassionati ne hanno venduti anche in buona quantità per cifre non lontane ai 400 euro, in questi casi però è necessario aggiungere la batteria originale ed il caricabatterie, oltre alle condizioni dell’esemplare che devono essere assolutamente perfette.