Coniata la moneta da 2€ di Raffaella Carrà: ma vale molto di più di due euro, ecco quanto

È indiscutibilmente vero che alcune personalità difficilmente vengono dimenticate, sicuramente quelle storiche, politiche e inerenti al mondo della scienza sono le più rilevanti ma anche quelle artistiche come Raffaella Carrà, cantante, ballerina e conduttrice che in una carriera televisiva a dir poco lunga e rilevante ha conquistato molti successi, anche la stima e l’affetto degli italiani (e non solo). È stata già concepita più di qualche emissione monetaria come quella da 2 euro che omaggia la figura della storica ballerina.

Uno dei volti più noti dello spettacolo italiano è sicuramente quello di Raffaella Carrà, scomparsa nel luglio del 2021. Per onorarla è stato pensato di coniare una moneta proprio con il suo volto. Ad annunciare questa iniziativa è stato Fabio Canino al Festival della Tv, a Dogliani, in provincia di Cuneo. Si tratta di una moneta da collezione ma anche commemorativa, dato che i paesi membri dell’euro possono decidere se coniare monete da collezione, commemorative o celebrative. Oltre alla moneta, sono stati molti gli eventi che le hanno reso onore come ad esempio le sono state intitolate alcune piazze a Madrid, a Bellaria e nel Centro di Produzione Rai di Via Teulada.

I processi di produzione delle monete commemorative rispetto a quelle da collezione sono diversi, infatti le ultime sono realizzati in oro e argento e destinate solo ai collezionisti.

Inoltre, il valore nominale deve essere diverso da quelle in circolazione, ovvero non possono avere un valore come 1, 2, 5, 10, 20 euro e 50, 1 e 2 centesimi, così da non confondersi.

Proprio per tale motivo alla Carrà è stata dedicata una moneta da 5 euro, proprio come quella di Morricone, Sordi e De Filippo.

La moneta da 2 € di Raffaella Carrà è stata concepita dalla Zecca di Stato ma non è ancora stata resa disponibile per i collezionisti di tutta Italia. Però non è l’unica moneta o emissione dedicata alla storica cantante e ballerina, nonchè personaggio televisivo.

Diverso è invece se la moneta viene fatta si in memoria del personaggio o fatto storico, ma può essere utilizzata normalmente nella vita quotidiana. Sono consentite allo Stato singolo, solo due monete all’anno o tre massimo, in casi particolari. Ad esempio, in occasione del ventennale per le stragi di Capaci e via D’Amelio, sono state coniate per omaggiare Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

La moneta da 5 euro per la Carrà, è bimetallica su cui possiamo notare sul dritto il ritratto di Raffaella, con a sinistra la scritta Repubblica Italiana mentre in altro troviamo la firma dell’autore, ovvero Petrassi. Dall’altra parte invece, sul rovescio, possiamo notare la showgirl si un palcoscenico e alla sua sinistra il valore nominale di 5 euro, l’anno di emissione della moneta, ovvero il 2023, mentre in alto troviamo il suo nome. È possibile acquistarla già dal 7 giugno al prezzo di 40 euro per i collezionisti, ma si può vendere o trovare anche ad un prezzo maggiore, circa 80 euro.

Queste collezioni sono tutte acquistabili

sul sito dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ma quella da 5 euro bimetallica risulta per ora assolutamente irrintracciabile sui canali ufficiali della Zecca, risultando invece acquistabile ad un costo maggiore presso siti esterni.