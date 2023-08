Con questo sistema è diventato ricco: ecco quanto ha vinto

Il concetto di scommessa è più vivo che mai nel nostro paese, anche in ambito sportivo, sono parecchie le forme di utenza che permettono attivamente di vincere ingenti somme di denaro indovinando i risultati sportivi. Un esempio entrato nella storia del nostro paese è indubbiamente il Totocalcio, che permette con gli ultimi “aggiornamenti” del regolamento, di sviluppare alcune forme di “sistema” per ottenere vincite importanti.

Il Totocalcio può essere considerata una delle attività maggiormente remunerative per lo Stato Italiano che ha concepito a partire dall’immediato secondoo dopoguerra, la Sisal, oggi come in passato la principale forma di impresa italiana legata anche al concetto di stato e impresa, basti pensare che nelle prime fasi del periodo post bellico le “schedine” che erano improntate a offrire premi in denaro a chi riuscisse a predire i risultati del campionato di Serie A, hanno permesso in parte di ricostruire le strutture sportive di molte città.

Fin dal principio il Totocalcio ha avuto un enorme seguito, riuscendo a combinare la passione del calcio degli italiani e quello dell’attività ludica di tipo d’azzardo, anche se la denominazione “Totocalcio” ha iniziato a diffondersi a partire dal 1948, fino al 1951 era necessario indovinare 12 risultati nella medesima giornata calcistica per ottenere il montepremi, fino a quando il regolamento ha iniziato a prevedere 13 partite.

“Fare 13” al Totocalcio è stato per anni un vero e proprio desiderio, anche se da circa due decadi il regolamento è stato modificato anche per venire incontro alle potenzialità di scommessa diverse, che nel frattempo si sono affermate: oggi il regolamento del Totocalcio prevede l’adozione di varie forme di sistema così da aumentare la capacità di vincita, con il nuovo schema che prevede 8 eventi obbligatori, che devono essere “indovinati” tutti, mentre nel secondo fino a 20 eventi opzionali. Il giocatore potrà scegliere liberamente quanti eventi obbligatori ed opzionali seguire, così da ottenere un premio in denaro, variegato ma rapportato alla quantità di eventi vinti.

Il Totocalcio oggi è meno diffuso, ma grazie a varie forme di “sistema” resta molto giocato

La più grande vincita recente è stata di poco più di 273 mila euro ottenuta con un “13” in quanto il vincitore ha indovinato 8 eventi calcistici obbligatori oltre a 5 di natura opzionale, nell’ambito di pochi mesi fa tra l’altro, in quanto la vincita è stata legata ai primi di maggio 2023, una delle fasi finali della stagione agonistica di calcio in buona parte d’Europa.

Il nuovo sistema permette di ottenere quindi vincite diversificate a partire dalla “Formula 3” ossia 2 eventi obbligatori e per un evento a scelta.