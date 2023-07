Chi è Valentina Giacinti, bomber della Nazionale? Età, stipendio, ruolo, Ganz, Instagram

Valentina Giacinti è una delle calciatrici di maggior talento e spicco del calcio femminile italiano, nonchè una delle principali conferme in attacco della selezione che prenderà molto presto parte al Mondiale Femminile 2023, che si disputa in Oceania.

Valentina Giacinti è una calciatrice molto prolifica, che nell’ambito di club ha vinto per ben 3 volte il titolo di capocannoniere, tra l’altro con squadre diverse.

E’ nata a Borgo di Terzo, un piccolo comune nella provincia di Bergamo, dove cresce assieme al fratello Davide, al quale è molto legato come del resto a tutta la famiglia, che la coinvolge allo sport del calcio quando è molto piccola, iscrivendola presso una scuola di calcio di Entratico, entrando nel settore giovanile dell’Atalanta all’età di undici anni, esordendo poi in massima serie a soli sedici anni, dove accumula dapprima 10 presenze senza segnare, poi diventando sempre più affidabile con la rete con le successive due annate della compagine orobica, in Serie A2.

Ritorna a giocare in Serie A con il Napoli, dove inizia a segnare con frequenza, e nello stesso tempo arriva anche la prima fase positiva con la Nazionale maggiore: dopo aver ben figurato a livello giovanile si impone anche con le Azzurre, realizzando anche la prima tripletta in azzurro, dopo l’esperienza partenopea viene mandata in prestito alla compagine statunitense del Seattle dove porta la squadra a vincere lo scudetto dello stato di Washington e la coppa nazionale.

Valentina Giacinti, tre volte capocannoniere in Serie A femminile

Successivamente ritorna in patria vestendo la casacca del Mozzanica, dove mantiene e migliore una media gol molto alta, impiegata come classico centravanti (non a caso spesso indossa il classico numero 9), dichiarando di ispirarsi come stile di gioco ad Alvaro Morata, con il Mozzanica vince per la prima volta il titolo di capocannoniere.

Si è trasferita poi al Brescia, sempre in massima Serie, “assaggiando” anche per la prima volta la Champions League femminile e riottenendo il titolo di capocannoniere del campionato.

Importante il periodo al Milan dove in 3 anni e mezzo ha messo assieme 66 reti in 86 presenze, anche se a gennaio 2022 per alcuni dissidi con l’allenatore Maurizio Ganz è stata ceduta in prestito alla Fiorentina fino al resto della stagione.

La scorsa stagione è stata ugualmente prolifica con la casacca della Roma, contribuendo a vincere il primo scudetto proprio e per la Roma oltre ad una Supercoppa italiana.

Poche informazioni in merito alla vita privata, spesso condivide su Instagram ed altri social scatti personali con la propria famiglia, non si sa se sia fidanzata.