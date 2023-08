Chi è Mason Greenwood? Età, Roma, ruolo, assolto, accusa, caratteristiche

Mason Greenwood non è più un calciatore del Manchester United, club che ha applicato la rescissione contrattuale motivando l’azione con i problemi giudiziari emersi nel corso degli ultimi anni che hanno portato il calciatore inglese ad essere accusato di violenza domestica nei confronti della compagna.

Mason Greenwood ha fatto parte della prolifica sezione giovanile del Manchester United, uno degli elementi più talentuosi della propria generazione, essendo entrato nella Academy dei Red Devils quando aveva solo 7 anni. Ha oggi 21 anni essendo nato a Bradford il 1° ottobre 2001 da una famglia di origine inglese e giamaicana.

Ha fatto il suo esordio da professionista dopo aver “scalato” le selezioni giovanili, all’età dii 17 anni e 156 giorni in una partita non facilissima, nello specifico in un incontro Champions League vinto 3-1 contro il Paris Saint-Germain, nel 2019 durante la seconda parte della stagione e pochi giorni dopo è arrivato il debutto in Premier League.

Dopo la stagione d’esordio Greenwood ha trovato molto spazio a partire dall’annata 2019/20, disputando quasi tutte le partite stagionali con il Manchester United, siglando anche uno score importante intermini numerici per un calciatore appena maggiorenne con 49 presenze e 17 reti in tutte le competizioni (10 in Premier League), giocando nel ruolo di esterno destro o ala pura, pur essendo un mancino naturale.

Il suo impiego si è interrotto all’inizio del 2022, quando le accuse provenienti dalla fidanzata Harriet Robson lo hanno portato ad essere considerato un elemento “problematico” per la propria società: il Manchester United anche per preservare la propria immagine ha immediatamente sospeso il giocatore, dopo le accuse di stupro messe in evidenza sui social dalla compagna di allora, che lo hanno portato ad essere sospeso ed arrestato dalla polizia inglese, per poi essere rilascato su cauzione. E’ stato arrestato una seconda volta per aver provato ad entrare in contatto con l’ex fidanzata e nuovamente rilasciato con la cauzione.

Pur senza processo, nel 2023 il calciatore è stato assolto dalle accuse di violenza a causa di accordi presi con le parti lese (il calciatore ha confermato di non essere stato di fatto processato ma di non essere considerabile innocente, visto che il caso non è mai arrivato in tribunale). Il Manchester United attraverso una nota ufficiale ha annunciato che pur non aver commesso illeciti intende preservare la propria immagine ed ha lascato libero il calciatore.

Mason Greenwood con la casacca del Manchester United, club con il quale è cresciuto

Da poche ore Greenwood è un calciatore svincolato, anche se non gioca una partita ufficiale dal circa un anno e mezzo, era stata velata da fonti inglesi un interesse della Roma nei suoi confronti già da prima della notizia del “licenziamento”.