Chi è Manuela Giugliano, fantasista della nazionale? Età, fidanzata, Instagram, Stipendio

Sarà probabilmente una delle calciatrici maggiormente importanti per l’Italia impegnata con il Mondiale, Manuela Giugliano, di ruolo centrocampista offensivo, regolarmente convocata dalla CT Bertolini. Le doti di fantasista e di ottima assistman potranno rivelarsi decisive per il mondiale delle Azzurre.

Manuela Giugliano è nata a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso da genitori di origine campane (il padre è stato calciatore professionista su buoni livelli) il 18 agosto 1997, compirà quindi 26 anni le prossime settimane.

Appassionata di sport e di calcio fin da bambina, Manuela ha iniziato come molte coetanee a giocare in selezioni giovanili miste, come l’Istrana, dove gioca fino ai 13 anni, per poi approdare in una squadra effettivamente solo femminile, il Barcon, che ai tempi militava nella terza serie del campionato italiano.

L’influenza del padre e del fratello (anche lui calciatore) hanno sicuramente contribuito a far crescere la passione per il “pallone”, anche se Manuela non ha abbandonato gli studi scolastici, decidendo progressivamente di diventare Educatrice Socio Sanitaria.

Manuela Giugliano, vice capitana della Roma

Dopo due stagioni, ha la possibilità di giocare in massima serie con il Graphistudio Pordenone e poi con la compagine della Torres, in Sardegna e poi con Mozzanica, trovando una graduale continuità di rendimennto e prestazioni, giocando come classico numero 10, dove va per la prima volta in doppia cifra e si mette in luce anche per le sirene estere: viene acquistata dall’Atletico Madrid, in Spagna anche l’esperienza dura poco, ritorna quindi in Italia acquistata dal Verona poi passa al Brescia (dove vince una Supercoppa Italiana) ed al Milan, dove vi resta fino al 2019.

Proprio in quella estate si trasferisce alla Roma dove in poco tempo diventa un elemento imprescindibile per i successi delle capitoline da quel momento in poi, infatti arriva a disputare la Champions League femminile ed è tra le protagoniste assolute della Coppa Italia del 2021 e dello scudetto della passata stagione, dove ha vestito la numero 10 ed i gradi di vice capitana.

Dal 2015 fa parte della Nazionale Maggiore femminile, dopo aver giocato anche per le giovanili azzurre, conta quasi 70 presenze e 8 reti.

Molto attiva su Instagram dove conta quasi 95 mila followers.

E’ fidanzata con la compagna Ambra Campotosto da alcuni anni, protagonista in diversi scatti assieme.

Dallo scorso anno come tutte le calciatrici professioniste, ha potuto ridiscutere i termini dello stipendio, in precedenza bloccato a 30 mila euro o poco più.