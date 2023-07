Chi è Giada Greggi, il “motorino” della Nazionale Femminile? Età, ruolo, fidanzato, Instagram, stipendio

Giovane, talentuosa e già di successo nel proprio club di appartenenza, Giada Greggi è tra le calciatrici selezionati dalla selezionatrice Bertolini in occasione del Mondiale Femminile che è iniziato lo scorso 20 luglio ma che per le Azzurre avrà inizio nella sfida contro l’Argentina il 24 luglio.

Giada Greggi, nata a Roma il 18 febbraio 2000, ricopre oggi il ruolo del centrocampista tuttofare, definibile sotto molti aspetti anche box to box essendo in grado di giocare come regista ma anche come mediano e centrocampista offensivo / mezzala, ha iniziato la propria carriera calcistica bruciando di fatto le tappe in quanto, cresciuta in una famiglia di appassionati di questo sport. E’ stata la madre ad incoraggiarne la progressiva crescita in ambito calcistico, pur avendo accarezzato l’idea di dedicarsi alla danza classica.

Giada debutta giovanissima nella compagine locale Res Roma ed a soli 14 anni ha fatto il suo debutto in massima serie, dopo aver fatto parte di diverse divisioni maschili. Con la compagine della Res Roma ha anche partecipato e vinto ben 3 campionati primavera da titolare assoluto.

Giada Greggi, una delle “stelle” della Roma Femminile

Nel 2018 è passata alla Roma, neonata società calcistica di livello che l’ha subito “adottata” come titolare del centrocampo, elemento che seppur appena maggiorenne è riuscita ad entrare a far parte di una squadra ambiziosa che negli ultimi anni a livello femminile ha ottenuto successi importanti. Grazie ad una struttura fisica che le permette di resistere alla fatica in modo importante, dote che unita ad una tenacia difficilmente riscontrabile in altri elementi, viene considerata da molti la calciatrice di centrocampo italiana più completa della propria generazione, nonostante un brutto infortunio che ha dovuto subire nel 2020, nello specifico al crociato del ginocchio, che l’ha tenuta lontana per quasi tutta la stagione.

Con la Roma ha indossato anche la fascia di capitano, alternandosi a tratti con Elisa Bartoli, e proprio con elementi come quest’ultima, Giada si è rivelata uno degli esponenti più importanti per la storica vittoria dello scudetto della Roma, ottenuto anche grazie al sostanzioso contributo che non è mancato neanche in zona gol: uno dei suoi gol contro la Fiorentina a fine aprile 2023 ha permesso alla compagine giallorossa di aggiudicarsi il campionato scorso.

Vanta 9 presenze in Nazionale maggiore dopo aver ben figurato con quelle giovanili, la prima marcatura è stata siglata nella sfida contro Malta, terminata 5 a 0.

E’ piuttosto seguita sui social media, dove conta oltre 30 mila followers, è solita condividere anche scatti personali ma non si sa risulti effettivamente fidanzata.