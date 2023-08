Chi è Abel Ruiz, attaccante che piace alla Roma? Età, caratteristiche, prezzo, skills

La Roma non ha ancora “districato” il dilemma attaccante, anche se da diverse settimane la dirigenza capitolina ha formalmente sciolto le riserve in merito a vari elementi per rinforzare il reparto arretrato. Nelle ultime ore la società ha intensificato l’interesse nei confronti di Abel Ruiz, attaccante spagnolo.

Abel Ruiz si è distinto sia con le prestazioni nella propria attuale squadra di club, il Braga che milita nel campionato portoghese ma anche per essere stato il capitano della nazionale spagnola Under 21, uno dei protagonisti in positivo delle Furie Rosse, dove da capitano ha guidato i suoi fino alla finalissima contro l’Inghilterra. Nei minuti di recupero però ha sbagliato un calcio di rigore, di fatto consegnando la vittoria del trofeo continentale ai rivali.

Si tratta di un profilo già conosciuto quindi nell’ambito nazionale ed internazionale, avendo anche già “incrociato” la Roma due stagioni fa durante la Conference League.

Abel Ruiz Ortega, che oggi ha 23 anni di età, è un attaccante dalla corporatura equilibrata, alto 182 per 76 kg, come ruolo può essere considerato un numero 9 “moderno”, simile al connazionale Alvaro Morata, con il quale condivide la capacità di aggredire gli spazi e quella di svariare sul fronte offensivo. Preferisce spesso il fraseggio, e la capacità di mettersi a disposizione dei compagni, essendo dotato di un ottimo spirito di sacrificio, che in parte spiega una vena da bomber non ancora maturata appieno.

Nato nella comunità valenciana di Almussafes, cittadina che si trova nell’area orientale della penisola iberica, è considerabile un Canterano del Barcellona essendo cresciuto calcisticamente proprio tra i blaugrana, prima però ha fatto tutto il percorso di crescita nella compagine locale e poi nel Valencia, dove è entrato nel settore giovanile dal 2008. Il Barcellona lo ha acquistato nel 2012 e dopo diversi anni nelle giovanili lo ha aggregato alla formazione B, che milita in terza serie, dove in totale ha accumulato negli anni 68 presenze e 9 reti oltre ad 1 presenza nel Barcellona.

Abel Ruiz con la maglia del Braga

Nel gennaio 2020 si è trasferito in Portogallo, al Braga per 8 milioni di euro dove ha avuto una continuità crescente, evidenziate dalle 51 presenze totali tra campionato e coppe nazionali ed europee. In totale ha accumulato in 3 anni e mezzo in Portogallo 30 reti in 141 presenze.

La Roma ha chiesto informazioni sulla disponibilità di un calciatore che ha caratteristiche indubbiamente utili al gioco di Josè Mourinho: il costo del cartellino supera i 10 milioni di euro, la Roma potrebbe chiedere ed ottenere la possibilità di un prestito con diritto di riscatto a determinate condizioni.