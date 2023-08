Carlos Augusto, ufficiale all’Inter: Età, ruolo, costo, numero maglia, video skills

Inter che da tempo ha deciso di impostare il proprio mercato estivo riducendo l’età media ed il monte ingaggi in molti ruoli decisivi. L’acquisto di Carlos Augusto, che corrisponde ad un trasferimento reso ufficiale poco fa da parte della società nerazzurra è da considerare proprio in quest’ottica.

Carlos Augusto Zopolato Neves, 24enne calciatore brasiliano che si è distinto da qualche anno grazie allee ottime perfromance mostrate con la casacca del Monza, in particolare con l’annata di esordio dei brianzoli lo scorso anno che è rivelata particolarmente fortunata in particolare con l’arrivo di Raffaele Palladino in panchina in sostituzione di Giovanni Stropa, nells saccchiere biancorosso l’esterno sinistro dalle spiccate capacità offensive si è rivelato uno dei principali “perni” che hanno portato il Monza ad un sorprendente per molti a piazzarsi a metà classifica con un ottimo 11° posto per un esordiente assoluta in massima serie.

Carlos Augusto, nato nella cittadina di Campinas, in Brasile il 7 gennaio 1999, ha mosso i primi passi come molti suoi coetanei nel mondo del calcio spinto dalla passione verso quello che è lo sport nazionale in Brasile così come in Italia, per molti anni nelle sezioni giovanili del Corinthians, almeno fino ai 15 anni ha ricoperto ruoli offensivi, da attaccante e trequartista puro, prima di venire progressivamente arretrato ne ruolo di esterno sinistro, essendo un mancino puro. Con la casacca del Timão ha esordito nel 2018 ed ha giocato con discreta continuità fino al 2020 fino a quando è stato acquistato dal Monza esattamente 3 anni fa, all’epoca in Serie B, con i brianzoli ha rapidamente trovato spazio in cadetteria dove si è distinto con numerosi assist ed anche qualche gol pesante: è stato uno dei protagonisti della storica promozione in massima serie.

Carlos Augusto, 31 presenze e 6 gol la scorsa stagione

Proprio l’impatto con la Serie A la scorsa stagione è stato molto positivo, e ciò è stato certificato dai numeri: la prima annata in massima serie ha visto il mancino brasiliano scendere in campo per 31 volte tra campionato e Coppa Italia, mettendo a segno ben 6 reti, la prima siglata nel successo casalingo sullo Spezia terminata 2-0.

L’Inter ha individuato rapidamente in lui il sostituto adatto per colmare il vuoto lasciato da Robin Gosens: Carlos Augusto con un accordo basato sul prestito oneroso di 4,5 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 7,5 più bonus, il riscatto si attiva a seguito di determinate condizioni.

Quasi certamente il calciatore oggi approdato all’Inter indosserà la casacca numero 30, già indossata al Monza.